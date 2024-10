El PSOE de Valga denuncia el retraso en el pago al alumnado del obradoiro de empleo juvenil

El PSOE de Valga denunció a través de un comunicado retrasos en el pago al alumnado del obradoiro de empleo ”Xóvenes Moraña-Valga II”. La formación recuerda que el taller dual fue clausurado el pasado 30 de septiembre con la presencia del Delegado de la Xunta en Pontevedra, pero el alumnado no sabe que pasará con las vacaciones no disfrutadas ni con el finiquito, pues pasados 10 días no les fueron abonadas estas cantidades. El alumnado se encuentra pendiente de esta información y de las cantidades dejadas de percibir. Cabe recordar que este alumnado percibía un salario equivalente al salario mínimo interprofesional.



Los socialistas remitieron esta mañana una carta al delegado territorial, a la Consellería responsable de empleo y a la de juventud con copia al gobierno local. En la carta dirigida a los responsables los socialistas solicitaron que a la mayor brevedad se solvente este “agravio” y se realicen los trámites oportunos para proceder a la aclaración de los pagos pendientes a cada uno de los alumnos y se proceda al pago de las cantidades dejadas de percibir tras haberse clausurado el taller dual.