A Rapa de Sabucedo leva o Premio Ambiental da Revolta

O Festival A Revolta do Umia acaba de conceder o premio medioambiental 2023 á Asociación Rapa das Bestas de Sabucedo. Trátase dun recoñecemento público a entidades, persoas físicas ou xurídicas que destacan na súa labor de defensa do medio ambiente, tanto desde un plano operativa, como desde a divulgación e sensibilización.

Nesta ocasión, tívose en conta especialmente o compromiso da Asociación Rapa das Bestas na defensa da contorna que rodea aos montes de Sabucedo, "especialmente nun contexto no que diferentes ameazas dificultan o mantemento do ecosistema que rodea á aldea de Sabucedo", explican desde a Revolta. Neste senso, apuntan á redución do número de bestas no monte (algúns estudos sinalan que a metade das que existían nos anos 70), a planificación de parques eólicos que inclúen catas de terreo, o cambio climático ou a diminución da actividade agrícola no rural da comarca, entre outras.

"A defensa do medio ambiente, a sensibilización no coidado da contorna rural dos ríos e dos montes, son parte do ADN funcional da Revolta do Umia", sinalan desde o Festival, que apunta que seguirá traballando "a prol da sostibilidade no medio rural mediante a palancas que achegan a cultura, en xeral, e a música, en particular".

Na edición de 2022, o premio recaeu no Proxecto Cerna, plataforma composta por revista, radio e canle de televisión, impulsada pola asociación ecoloxista Adega.