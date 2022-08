La Revolta do Umia combina música y naturaleza en un festival de sello sostenible

El festival cuntiense A Revolta do Umia celebrará los días 26 y 27 de agosto su quinta edición con un completo programa de actividades musicales, culturales, gastronómicas y medioambientales. Se trata de un proyecto en el que la fiesta y el entorno rural y natural que rodea al cauce fluvial se fusionan, formando parte de su sello y singularidad.



En este sentido, todos los años la organización premia a una entidad o persona por su labor en defensa del medio ambiente. Se trata de uno de los motores de la cita, que este año estará patrocinado por Vermut Lodeiros.



El cartel musical ofrece un heterogéneo elenco, con estilos que van desde el hip hop de Ann Trash al punk rock de Bala, el pop de Igloo o el garaxe de los vigueses Kings of the Beach, sin olvidar la electrónica de Viktor Flores o DJ Ozetak.



Grande Amore y Terbutalina también forman parte del interesante cartel del festival, que vuelve a dar un salto cualitativo y que cuenta con el apoyo de instituciones como el Concello de Cuntis, la Diputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia. El festival nació en el año 2017 y llega ahora a una quinta edición que deja atrás las restricciones.





Entradas y abonos





Será el viernes 26 cuando se enciendan los fogones, con una cata cantada por Madalena Gamalho, una de las voces emergentes del panorama musical gallego. A las 16:30 de esa jornada inaugural darán inicio las proyecciones de los cortos ganadores del certamen LAV.mov y cuatro horas más tarde comenzarán los conciertos. El programa incluye actividades como una ruta al lado del Umia, que será el sábado a las 10, un taller de cerámica castrexa, otro de DJ o una sesión vermú con Víktor Flores. Comida al lado del río, juegos populares o actuaciones de los Bolechas para los niños forman parte de la oferta. Las entradas se pueden adquirir como bonos o para días concretos en la web aravoltadoumia.gal. La organización anuncia sorpresas.