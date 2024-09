Rey acusa al PP de mentir sobre el Aquis Celenis: “O contrato aínda se firmou onte”

El alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey, acusa al PP caldense de mentir en las causas del retraso del inicio de las obras del instituto Aquis Celenis. El regidor socialista señala que desde la administración local se agilizaron al máximo los trámites para que los trabajos pudiesen empezar cuanto antes. Dice Rey que fue en el mes de junio cuando técnicos municipales solicitaron a la Xunta una serie de documentación para subsanar el expediente de obra. Tras presentar lo que se requería –el 6 de septiembre– “ese mesmo día no Concello de Caldas asínase a correspondente licencia de obras”.



El alcalde manifiesta que este martes pasado (anteayer) el Concello recibió una solicitud por parte de la Consellería pidiendo a la administración local que se hiciese cargo del trabajo de acopio y almacenaje del material. Algo –recuerda Rey– que no ocurrió hasta ahora y que en otras obras similares asume la propia Xunta de Galicia. “Xa estamos a buscar o espazo para poder facilitar as cousas, con cargo aos orzamentos municipais”, dice. Entiende el alcalde que la Consellería le pasó el “marrón” al Concello “sendo incomprensible que estas tarefas non sexan asumidas pola Consellería logo de facer unha licitación de 5,4 millóns en palabras do voceiro municipal”.



El alcalde advertía hace unos días que el contrato entre la Xunta y la empresa que se encargará de la obra todavía no se había firmado y evidencia ahora que “aínda se produciu no día de onte”, en referencia al martes.



Rey cree que la conducta de Fernando Pérez es la de “parasitismo político querendo atribuírse méritos na ampliación cando non lle corresponden”.