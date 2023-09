Todo listo para la vuelta al cole en Moraña

El Concello de Moraña acaba de finalizar las obras de mejora y acondicionamiento en el CPI Plurilingüe Santa Lucía y las tres unitarias de Espedregueira, As Lamas y Amil, para el curso 2023- 2024, que comenzará el lunes.



El alcalde, Sito Gómez, acompañado por miembros del gobierno local, supervisó las actuaciones realizadas, que “estaban orientadas a melloar aínda máis a confortabilidade destes catro recintos educativos e que os máis de 400 escolares e decenas de profesores teñan mellores condicións”, aseguró el regidor.



Gómez considera que “é importante achegarse ata os centros non só para ver o resultado dos traballaos realizados, senón tamén porque recollemos novas suxestións e necesidades da comunidade educativa e activamos de inmediata a súa posible realización no marco do compromiso de renovación constante que temos cos nosos colexios”.