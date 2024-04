Unas 30.000 personas abarrotaron Caldas en una Festa da Primavera “cun éxito sen precedentes”

“Éxito sen precedentes e récord de participación”. Así valora el teniente de alcalde y edil de Festexos, Manuel Fariña, la celebración de la Festa da Primavera, que sumó unas 30.000 personas asistentes, según cifran desde el Concello. En este sentido, Fariña señala que el público abarrotó la explanada de A Tafona, “superándose todas as expectativas”: “non houbo evento que non tivera unha asistencia masiva”.



“Acertamos coa programación”, aseguró el nacionalista, que aseguró que la mayoría de los vecinos “amosáronse satisfeitos” ante la decisión del gobierno local “de primar a seguridade e non deixar montar as atraccións ós feirantes que non querían acatar os lugares de montaxe e cumprir o plan de autoprotección”.



Fariña destacó que la celebración el viernes del “Kalidas Primavera Fest” fue una novedad con mucha aceptación que permitió ampliar un día de celebración, igual que fue positiva la elección de Alkar para la jornada del domingo, orientada a un público de más edad. Asimismo, el edil subrayó como un acierto haber organizado, en sustitución de las atracciones, una jornada para niños con hinchables y una fiesta de la espuma.



Por otra parte, el teniente de alcalde también agradeció la labor de los efectivos de seguridad y destacó la ausencia de incidentes y disturbios en el perímetro de seguridad del recinto; así como puso en valor el despliegue del servicio de limpieza, que se empleó a fondo durante todos los días de fiesta, a través de un dispositivo especial que permitió tener el recinto en “perfectas condicións”.



A tenor de todo ello, para Fariña la organización de esta edición de la Festa da Primavera marca “a liña a seguir” para próximos eventos festivos: “primar a calidade das propostas para todos os públicos e a seguridade da veciñanza”.