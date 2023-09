De Valga al acelerador de partículas en Suiza

Alumnado del IES Plurilingüe de Valga del Bacharelato de Excelencia en Ciencia e Tecnoloxía (STEMBach) realizó un viaje de carácter científico a Suiza y Francia. El principal destino fue la visita a las instalaciones de la Organización Europea para a Investigación Nuclear (CERN), que es la institución que gestiona el mayor laboratorio de investigación en física de partículas a nivel mundial, entre Francia y Suiza. La visita permitió a los alumnos ahondar en su formación respecto de la física nuclear conociendo de manera directa el funcionamiento de un acelerador de partículas, así como las principales líneas de investigación que se están a desarrollar en la institución.

Cabe recordar que el IES de Valga pertenece al pequeño grupo de centros que forman parte del Bacharelato de Excelencia en Ciencia e Tecnoloxía. En esta iniciativa los jóvenes desarrollan un proyecto de investigación dirigido por profesorado universitario y puede hacer uso de las instalaciones de la universidad para la realización de experimentos. En el curso actual se están desarrollando nuevos proyectos de investigación como "Análise xeoespacial de fontes de datos medioambientais: Comparación MOHID co CTD" o "Explorando as membranas das células do cancro con química computacional".

El centro apunta a que también se va a abrir una nueva vía de excelencia en artes, humanidades y ciencias sociales.