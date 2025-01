"+ Vida", una segunda oportunidad para aquellas cosas que ya no caben en casa

Entrar en la tienda de Sonia Rojas es garantía de que no te vas a quedar dentro solo unos pocos minutos. Ubicada en una de las esquinas de la calle San Roque –junto a la gasolinera del centro de Vilagarcía– el establecimiento ofrece productos de todo tipo a precios que parten desde el euro. Sonia cogió las riendas de la tienda hace dos años. “Fue a través de la asociación Boa Vida, de Pontevedra. Hace dos años me ofrecieron coger la tienda y me lancé”, explica. De hecho en Pontevedra hay un formato prácticamente igual.

Sonia decidió lanzarse y conservar parte del nombre. “Elegí +Vida porque es un concepto que me gusta mucho, es más vida para los productos, que tengan otra vida. Que cosas que vayan a acabar en la basura pues puedan ser útiles para alguien”, explica.



Nada más entrar se ve que el producto estrella del establecimiento es la ropa. Algo que no sorprende en una época en la que plataformas como Vinted rompen el mercado con la compra-venta del textil de todas las épocas. Sonia reconoce que es uno de los productos que más salida tiene y no solo porque “la ropa de segunda mano esté de moda”, sino también porque “cada vez detecto más conciencia de la gente a la hora de que si algo está bien y todavía se puede utilizar es una tontería comprar cosas nuevas”. De hecho en el propio establecimiento Sonia Rojas tiene un almacén en el que recepciona los producto que recibe, los desinfecta, los arregla si es necesario y los pone “bonitos” para luego sacarlos a la venta.



No es ropa lo único que se encuentra en el interior, sino que también hay menaje, libros, accesorios, vehículos, productos para bebés o muchos juguetes. Las fiestas navideñas son cuando estos últimos tienen más salida. “Viene gente que sé que lo pasa mal y aquí tiene la oportunidad de conseguir juguetes a un precio más ajustado. Así ningún niño se queda sin su regalo en unas fechas tan señaladas”, explica. De hecho hay de todo y para todas las edades. Los productos de decoración son otros de los que salen a buen precio si se visita esta tienda de Vilagarcía en la que es raro no encontrar a alguien revolviendo en los grandes cajones. Una pila de libros en la entrada son los que invitan a entrar y explorar lo que se puede lograr en las estanterías a precios muy aptos para todos los bolsillos.



“Aunque en principio puede parecer que las mujeres son las que más vienen a comprar, pero lo cierto es que cada vez vienen más hombres. Y hay de todo, de todas las edades”, señala.



La tienda también tiene canal de Instagram y es ahí donde van compartiendo las novedades que van llegando a su interior y animar así a aquellos que son de fuera de Vilagarcía y no pasan habitualmente por delante de su escaparate a que se acerquen a la tienda. Una forma más de “concienciar y reutilizar” aquellas cosas que están en casa y a las que ya no damos uso.