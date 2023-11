Achacan al vaciado de embalses la drástica caída de salinidad en Carril, que debilita el marisco

El vaciado incontrolado y sin previo aviso de los embalses está en el punto de mira del sector marisquero –en este caso en Carril– por la drástica bajada de salinidad en las últimas horas, que debilita el marisco tanto en los parques como en las concesiones de a pie. Mariscadores exponen que en la madrugada del martes al miércoles –sin apenas lluvias– la caída de la salinidad fue brutal en la zona en la que está la boya del Intecmar que regula precisamente estos parámetros. “Pasa la salinidad de un 24 a un 2 en apenas unas horas, es una barbaridad”, manifiestan mariscadores afectados. Señalan que la producción no se ha muerto en esta ocasión, pero que sí está muy débil y que –además– la bajada de la salinidad condiciona muchísimo su trabajo. “Si vas hoy y remueves para sacar el marisco sí, vendes hoy, pero el que se queda va a morir seguro”, explica. Apunta a que en Rianxo se ha detectado mucha mortandad porque en la zona de Carril “estamos algo más protegidos”, pero insisten en la importancia de que se avise y control el vaciado de los embalses porque “es nuestra ruína”. De hecho no es la primera vez que este tipo de actuaciones en las presas se denuncian por parte del sector. Y no solo en Carril, sino en otros puntos de la Ría de Arousa. l