Os actos das Letras Galegas en Carril trasladaranse ao interior en caso de chuvia

As previsións meteorolóxicas para a xornada de mañá, 17 de maio, Día das Letras Galegas, obrigan á Concellería de Cultura a dispoñer un plan B para o caso de as chuvias fagan acto de presenza durante a mañá. Nese caso, todas as actividades previstas ao aire libre, excepto a ofrenda floral, trasladaranse ao interior da sede do Gato Negro.



A axenda prevista para a xornada de mañá en Carril inclúe pasarrúas dende ás 11 da mañá e baile tradicional da Escola Gato Negro e Malveiras ás 12. A ofrenda floral ante o busto de Rosalía de Castro celebrarase ás 12.30 coa participación das autoridades locais, e a partir das 13 horas pecharase a celebración co concerto de Xosé Duarte.

Xantar en Sobradelo

Non será necesario no caso do xantar organizado en Sobradelo, donde xa teñen preparada unha carpa para a ocasión. Cabe recordar que haberá churrasco, viño, auga ou refresco por un prezo de quince euros para os adultos e dez para os nenos. Será no Campo do Outeiro, onde tamén haberá festa rachada e música, cunha sesión vermú a cargo de Nós de Sobradelo y, máis tarde, coa actuación do Dúo Matices.