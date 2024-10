Anuncian enmiendas a los Presupuestos de la Xunta a uno y otro lado de Arousa

Tania García: “Levan quince anos vendéndonos a mesma moto” “Levan quince anos vendéndonos a mesma moto”. Así resume la portavoz del gobierno local de Vilagarcía, Tania García, los Presupuestos de la Xunta. “O principal investimento que se está a realizar neste momento ten que ver oc saneamento, é dicir, o proxecto que veu a presentar o conselleiro Agustín Hernández hai doce anos. Todo o demais seguen sendo promesas no aire”. La portavoz señala varios ejemplos. “Agora anúncianse 630.000 euros para a ampliación do CEIP Arealonga, a mesma cantidade que hai dous anos para a ampliación do Vagalume, que é o mesmo, pero non se realizou”.

Vivienda pública

En cuanto a la vivienda, desde el gobierno local vilagarciano destacan el hecho de que tan solo se destinen 160.000 euros para el parque de viviendas, mientras que hace unois meses se informó de que se dedicaría un millón para expropiar terrenos para 500 viviendas. “A este paso, nin en dez anos poderemos velas”, ironiza García, que pone otro ejemplo: La EDAR, para la que consignan 826.000 euros de los 31 millones que cuesta. Tania García| Salgado