Arousa Moza organiza una andaina y una carrera el sábado en beneficio de Ucrania

Vilagarcía acogerá el próximo sábado 21 una andaina y una carrera para recaudar fondos en beneficio de Ucrania. La iniciativa está organizada por el colectivo Arousa Moza en colaboración con el Concello de Vilagarcía.

Tal y como explicó el presidente de la asociación, Borja Santamaría, la iniciativa se enmarca dentro de un proyecto más global titulado “Futuro sereno” y en el que también colabora AGA Ucraína. “Trátase de recaudar fondos para a compra de prótese para feridos de guerra e audífonos”, declaró.



Así pues habrá primero una andaina –a las cuatro y media de la tarde– que partirá de la explanada del Auditorio para dirigirse a continuación hasta el faro de Carril, volver de nuevo al centro, ir hasta el faro de Vilaxoán y regresar de nuevo a Vilagarcía. Son un total de 11 kilómetros de dificultad baja, dado que es todo el recorrido en llano. La inscripción solidaria es de 8 euros para los adultos y de 6 para los menores de 14 años.



La carrera empezará a partir de las ocho de la tarde en las diferentes categorías y será por el centro urbano. La sub 10 es de un kilómetro, la sub 12 y sub 14 de dos kilómetros, la sub 16 y la sub 18 de 3 kilómetros y la absoluta de 10 kilómetros. La inscripción es de 12 euros adultos y 6 para menores de 14 años. Puede hacerse en la web de Emesport.