As Filipenses logra o segundo posto no torneo de debate Alingua que se celebrou en Vilagarcía

O colexio Sagrada Familia volve demostrar músculo en oratoria ao quedar segundo no torneo de debate Alingua, que enfrontou a centros de toda Galicia no Auditorio de Vilagarcía. Foi o IES Terra de Xallas, de Santa Comba, o que se fixo co primeiro posto. A concelleira de Cultura, Sonia Outón, estivo presente durante un evento que ten como obxectivo o impulso da lingua galega e no que os participantes debateron sobre se ‘A chegada de persoas procedentes de fóra é unha oportunidade para ou galego’.

Asistentes ao debate I GONZALO SALGADO

O equipo de As Filipenses tivo que defender ambas as posturas, a favor e en contra, durante diferentes momentos da xornada, do mesmo xeito que o fixo o equipo do IES Ou Carril, que tamén se posicionou para a fase final. O colexio Sagrada Familia leva tempo preparando aos seus alumnos para este tipo de torneos, no que tamén se pretende fomentar valores como a diversidade, a crítica, a tolerancia e o uso do galego. Neste caso, está organizado por Alingua, asociación que promove o idioma galego e que está conformada por concellos e outras entidades. É a primeira vez que Vilagarcía acolle a final deste torneo, que xa leva tempo celebrándose e logra xa unha merecida prata.