As vendas do libro en galego caen ata o 7% e triunfan Gómez-Jurado e Sonsoles Ónega

As vendas de libros en galego caen ao sete por cento, segundo os datos que ofrece Galaxia. O seu director de edición, Marcos Calveiro, é pesimista coa evolución. “Chegamos a alcanzar o 14 por cento”, explica o tamén escritor vilagarcián, que ve especialmente difícil atraer ao público infantil. E é que o tempo que se pasa tras a pantalla do móbil deixa pouco para as follas en papel, pero tampouco demasiado para o libro electrónico. “Vese moito contido por redes, pero lese pouco”, apunta Calveiro .



A situación do libro en galego é algo que preocupa especialmente na editorial Galaxia. “Os medios non dan visibilidade, as librerías non os poñen nos escaparates e a situación da lingua é a que é”, lamenta Calveiro.



O listado de libros máis prestados nas bibliotecas de Sanxenxo e Valga avala esta visión do editor. Nin entre os adultos, nin entre os nenos, triunfan os títulos en galego. De feito, só aparecen tres obras para os de maior idade: ‘A noite das cebolas’, de Rosa Aneiros; ‘Aire negro’, de Agustín Fernández Paz; e ‘Ollos de Auga’, de Domingo Villar.



Todas elas forman parte dos préstamos da Biblioteca de Valga, mentres que na de Sanxenxo todos os títulos que máis se pediron están en castelán. En canto aos nenos, na valguesa hai dous títulos no idioma propio: ‘O gran club dos dragóns malos’, de Beach; e ‘De que cor é un bico?’, de Rocío Bonilla.

os máis lidos ’As fillas da criada’, de Sonsoles Ónega ’Todo vuelve’, o último da saga de Gómez Jurado ’La maestra gitana’, de Lola Cabrillana ’El moco más rico del mundo’, de Valeria Kiselova ’¿Crees en los chulicornios?’, de Make Believe Ideas ’A noite das cebolas’, de Rosa Aneiros



A competencia dos móbiles



“A competencia das novas tecnoloxías é un problema. Pero xa os ves cando vas a un bar e está todo o mundo co teléfono na man. Non son os nenos ou os mozos, son todos”, advirte Calveiro. Fronte a esta realidade, os intentos por atraer novos públicos son diversos. Nuns tempos nos que os dispositivos advirten do tempo de lectura antes de comezar a ler, Galaxia pon en marcha unha sección de audiolibros teatralizados, orientados aos cativos. Coincide o editor coa libreira Anabel Rocha ao sinalar que a maioría das lectoras son mulleres, aínda que desde ‘Hojas de Lorien’ son máis optimistas. “Infantil é das seccións que máis se venden”, explica a libreira.



30.246 PERSOAS

pasaron polas instalacións de Sanxenxo durante todo o ano pasado, agás o mes no que estiveron pechadas



Nas bibliotecas municipais, a diferencia non é moi elevada en canto á idade. De feito, en Valga, en determinados meses, como o de marzo de 2024, houbo máis préstamos entre nenos (222) que para adultos (193), ao igual que sucedeu durante as festas de Nadal. En canto aos máis lidos, dous coinciden tanto en Valga como en Sanxenxo. Son Juan Gómez-Jurado, autor da saga ‘Reina Roja’, e Sonsoles Ónega, premio Planeta 2024 con ‘As fillas da criada’.



Polo demais, aparecen nos listados autores como Almudena Grandes, Pedro Feijóo, Murakami, Camila Läckbert, Gabriel García Márquez ou Lola Cabrillana, coa mestra xitana que se fixo famosa nas redes e atrapou a lectores de todo o estado.



Tamén cobra relevancia a banda deseñada, con versións da ‘Patria’ de Aramburu ou os mangas máis emblemáticos dos anos noventa, como ‘Dragon Ball’ e ‘Naruto’.



Canteira crecente



E mentres as vendas caen para o libro galego, a canteira crece. “Hai relevo xeracional, hai cada vez máis mulleres, hai moitos escritores, pero hai menos lectores”, lamenta Marcos Calveiro. Entre as recomendacións do editor para tentar cambar as tendencias, atópase un retrato do Vigo naval dos anos noventa, a cargo de Cintya Menéndez, ‘Son como glaciares os barcos de aceiro’ e ‘Rosalía Oculta’, de Paula Mayor, a banda deseñada sobre a figura máis universal da lingua galega.