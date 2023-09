La asociación vecinal de O Piñeiriño organiza un punto de compra-venta de libros y material escolar

La asociación de vecinos Breogán de O Piñeiriño ha decidido organizar un punto de compra y venta de libros y material escolar de cara al inicio del nuevo curso. La actividad se desarrolla bajo el nombre de “WallaPiñe”, emulando a la famosa plataforma de compra-venta en internet. Así pues el colectivo vecinal cede de forma gratuita el uso del centro social para los sábados día 9 y 16 de este mes de seis a nueve de la tarde. Allí podrán acudir particulares tanto para comprar como para vender material escolar o libros de diferentes niveles educativos.



El colectivo vecinal pone en marcha esta iniciativa siendo consciente de que en el mes de septiembre hay muchas familias que pasan dificultades para hacerse con los libros de texto. De ahí que su intención no sea otra que la de echar una mano poniendo el centro cultural de O Piñeiriño a disposición de los vecinos para intercambiar, vender o comprar el material de segunda mano.

La asociación no cobrará absolutamente nada y tampoco se hará cargo del material que la gente decida llevar los días señalados. Tampoco hará de intermediaria en la venta o intercambio de libros.



Apuntan desde el colectivo que “somos conscientes de que moitas veces é complicado dar con persoas que intercambien ou vendan material de segunda man. Nalgúns casos prodúcense bastantes semanas do inicio do curso escolar, afectando ás clases dos estudantes ou é necesario desprazarse a outra localidade ou ten que facerse a través de internet sen comprobar o estado do material”. La iniciativa está abierta a todo el mundo, sea o no de Vilagarcía.