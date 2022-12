Atraca una gasolinera en Vilagarcía y huye a pie por el monte

Un hombre, que llevaba una sudadera y una capucha, atracó esta tarde la gasolinera GALP, situada en la recta de Rubiáns. El individuo, que portaba un arma que podría ser simulada o una pistola de bolas, mostró una actitud tranquila y, tras llevarse el dinero que había en la caja, escapó a pie monte a través.



La Policía Nacional estuvo rastreando la zona después del atraco, que tuvo lugar sobre las seis de la tarde. Participó un amplio operativo, con unidades de la Policía Científica, Judicial, de Seguridad Ciudadana y el propio jefe de la Comisaría, Luis Hombreiro.



El visionado de las cámaras del establecimiento dejó ver que, con mucha probabilidad, el arma no se tratase de una pistola de fuego. El hombre no se mostró violento en ningún momento y no se produjo ningún daño ni al mobiliario ni al personal que se encontraba trabajando en la zona, que por otra parte es bastante transitada.



El hombre se llevó el dinero que había en la caja y que rondaba los quinientos euros. La hipótesis principal que se baraja es que había un coche esperándolo para escapar, por lo que podría no actuar solo.

En cualquier caso, la investigación se encuentra ahora en manos de la Policía Nacional de Vilagarcía, que desplegó amplios recursos en la búsqueda de este atracador.