La avería de las bombas obliga a movilizar un camión cada dos días a la playa de Bamio

La situación de los bombeos de A Granxa obligan a movilizar un cambió de vaciado cada dos días a Bamio, para evitar que las aguas fecales lleguen a la playa de O Campanario. Así se recoge en un informe aprobado por la Xunta de Goberno Local recientemente, en el que se informa de este y otros problemas de los depósitos del municipio.



En el caso de A Granxa, recuerdan desde el Servizo de Alumeado que la playa de Bamio cuenta con bandera azul, pese a lo cual las amenazas no cesan en A Granxa. Y es que el bombeo de Queixos, que es nuevo, no es suficiente para impulsar todo el caudal, por lo que se precisa instaurar un segundo para evitar derrames al regato.



En Cuanto a Mar Perqueno, también en Bamio, las dos bombas están muy gastadas y, en momentos de lluvia, “non poden bombear todo o caudal, provocando alivios directos á praia de Bamio”. En este caso, se precisa renovar todo el equipo, al igual que en la zona de A Granxa.



En A Laxe se registra otro punto conflictivo relacionado con las estaciones de bombeo. Y es que el informe del Servizo de Alumeado señala que la bomba cuenta con una goma totalmente quemada, por lo que no es posible su reparación. Por ello, es necesario sustituirla para evitar vertidos incontrolados.



No se libra Vilaxoán de este problema. Y es que dos bombas de O Preguntoira están miu desgastadas y “cando non son capaces de impulsar toda a auga residual, esta remata no mar”, afectando a un importante banco marisquero. Por ello, es necesaria su sustitución, confirman los técnicos. Por todo ello, la Xunta de Goberno Local, en la reunión del 17 de febrero, acordó aprobar el gasto para el suministro de las bombas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de las estaciones de bombeo y evitar. Fue adjudicado a Sulzer Pumps Wastervater Spain, por un importe de 17.926 euros.