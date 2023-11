El banco de Os Lombos do Ulla registró salinidad cero varios días consecutivos

La baja o prácticamente nula salinidad es la causa principal a la que el sector achaca la elevada mortandad de marisco en los bancos marisqueros de la Ría de Arousa. El patrón mayor de Rianxo, Miguel Iglesias, apunta que el banco de Os Lombos do Ulla registró varios días consecutivos “salinidade cero”. Una situación que se extrapola a otros puntos de la costa arousana. Y es que aunque Os Lombos está cerrado a la extracción del libre marisqueo la afectación de la agua dulce se ha dejado notar en las concesiones de Rianxo y también de Carril en las últimas semanas. “Con estas mareas non sabemos exactamente canto marisco morreu”, apunta la presidenta de las mariscadoras de Rianxo, Arantxa Abuín. Indica que con la salinidad baja “non podemos mover o marisco” e incide en que “nestes momentos non se pode conseguir un salario digno no marisqueo”. De ahí que pida a la Xunta “axilidade” a la hora de otorgar unas ayudas “que pensamos que nos corresponden”.



Un sentir que también comparte el patrón mayor, Miguel Iglesias, que habla de una “situación excepcional”. Reconoce que “sempre houbo temporais, pero coma estas riadas non”. Apunta que en una columna de cinco metros la salinidad fue “cero” en Os Lombos y que –en el caso concreto de la Cofradía de Rianxo– el hecho de ser una zona afectada por tres ríos agravó todavía más la situación.



La problemática se la expuso el sector al candidato socialista a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, que visitó el banco de Rianxo. El responsable socialista reclamó a la administración autonómica que adopte “medidas excepcionais diante de situcións excepcionais” e instó a que se decrete la “zona catastrófica do banco marisqueiro para desbloquear a chegada de axudas”. Unas ayudas de las que dependen un total de 145 familias de la zona rianxeira, pero que también reclaman otras agrupaciones marisqueras de la Ría de Arousa.



Besteiro también hizo referencia al plan de evacuación de fangos de los embalses, que condiciona la producción. “Estámolo pedindo e non nolo dan”.