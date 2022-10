El berberecho se recupera con claridad en Os Lombos y la almeja cae en picado en la zona de O Bohído y de Cabío

Los datos de las capturas correspondientes a la primera semana de la campaña de libre marisqueo en la Ría de Arousa evidencian una destacada recuperación del berberecho en la zona de Os Lombos. Una especie que llevaba prácticamente años desaparecida de este banco marisqueo y que parece resurgir ahora. Aunque los datos son provisionales (dado que no todas las lonjas se los han facilitado todavía a la Consellería do Mar) desde la administración autonómica apuntan que en esta primera semana se cogieron en Os Lombos 13.356,26 kilos de berberecho. Una cifra muy superior a los 87,9 del mismo período del año pasado y de los solo 4 que se capturaron en 2020. En todo caso –y pese a una recuperación que se evidencia con cifras– este banco marisquero todavía parece estar lejos de las cifras astronómicas en capturas que se lograban en campañas de hace años, cuando la bacteria “marteilia” todavía no estaba presente en la Ría de Arousa. En cuanto a la almeja japónica en esta zona lo datos también son mejores que en 2021 con 2.404 kilos recogidos frente a 139. En la almeja fina esta primera semana en Os Lombos se capturaron 328,6 kilos y de Babosa 9,7 (frente al kilo de 2021).





Los datos no son tan esperanzadores en la zona de O Bohído que –con Os Lombos durante todos estes años en la UCI– había acogido a numerosas embarcaciones. En este caso se capturaron 13,6 kilos de berberecho y hay un desplome importante de la almeja. De la babosa solo se recogieron 336,3 kilos frente a los 1.427 de hace un año. De la fina fueron 11,5 frente a los 69,65 de la pasada campaña. El relojito también tuvo una caída importante de los 310 kilos a tan solo 35.





En lo referente al banco marisquero de Cabío los datos también son desiguales, aunque con una caída evidente en la captura de almeja. De hecho la babosa capturada esta primera semana suma 170,8 kilos frente a los 332 capturados el año pasado. La fina también ha descendido ligeramente con 11,5 kilos frente a los 12,6 del mes de octubre pasado. De la rubia se recogieron 31 kilos y del relojito un total de 339.





En otras zonas sin embargo la caída del berberecho es notable pasando de 447 kilos a 24,5 este año según los datos facilitados por la Consellería do Mar. En la almeja también se experimenta una caída elevada pasando la fina de 74 a 9 kilos y la japónica de 312 a 34,5. La babosa también cae en picado de los 294 a los 21,5 kikos y la rubia se desploma desde los 901 a los 415,3. De relojito aquí se capturaron 110,5 kilos.