El BNG insta al gobierno local a abrir la puerta a municipalizar el servicio de Axuda no Fogar

El BNG de Vilagarcía insta al gobierno local a que abra la puerta a la municipalización del servicio de Axuda no Fogar. El contrato está a punto de finalizar y desde Ravella señalaron hace unos días que están trabajando en los pliegos para sacarlo nuevamente a concurso. “Cremos que é o momento xusto para abrir o debate ao respecto”, explica el portavoz de la formación, Xabier Rodríguez. El servicio tiene en la capital arousana cerca de 300 usuarios. “Unha cifra que vai en aumento debido ao avellantamento da poboación”, explica Rodríguez. Recuerda que desde el año 1999 diferentes empresas se han encargado de estos trabajos, subrogando a la plantilla de trabajadoras.



“Non hai melloras no convenio colectivo nun sector moi feminizado e vulnerable que non se valora a nivel social o traballo que realizan”, manifiestan los nacionalistas. Entienden que la municipalización del servicio –que otros grupos políticos han pedido a lo largo de los últimos mandatos– contribuiría a mejorar las condiciones laborales hacia unas “máis dignas”.



“Cremos que é un bo momento para aproveitar que se está traballando no prego e poñer en valor os servizos públicos demandando unha xestión directa por parte do Concello”, recalca la edila Rosa Abuín. Incide en que “a empresa aporta a man de obra, pero realmente a xestión e o control faina o Concello, daí que non entendemos por que ten que ser un servizo externalizado”.



El grupo municipal del BNG recalca que su postura sobre este tema será esta y que será uno de los puntos a negociar en el presupuesto. Tampoco descartan presentar una moción sobre el asunto próximamente. En el servicio de Axuda no Fogar de Vilagarcía hay un total de 62 trabajadoras que atienden a cerca de 300 usuarios en la localidad.