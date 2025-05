El BNG recoge firmas para exigir una ambulancia medicalizada permanente

El BNG de O Salnés ha iniciado una nueva campaña de recogida de firmas para que – de cara a la temporada estival– la Xunta de Galicia mantenga la ambulancia medicalizada en el Hospital do Salnés, donde está con sede fija el resto del año. Los nacionalistas temen que, tal y como ocurrió en años anteriores, la administración autonómica traslade el vehículo de soporte vital avanzado a Sanxenxo y O Grove (que aumentan de forma considerable su población), dejando sin servicio de este tipo al resto de la comarca y a otras zonas como la comarca de Ulla-Umia. “Temémonos que vaian a facer exactamente o mesmo que o ano pasado”, explica la diputada nacionalista Montse Prado. Será ella la que, una vez más, presentará una iniciativa en el Parlamento de Galicia para que ese movimiento no se lleve a cabo. “Entendemos que co aumento da súa poboación tanto Sanxenxo como O Grove precisan dunha ambulancia medicalizada, pero non pode ser a costa do resto da poboación do Salnés. Retirando a do Hospital auméntanse de forma considerable os tempos de resposta. Hai accidentes que non se poden evitar, pero o que si se pode evitar é a falta de recursos”, declaró Prado.



Los nacionalistas y personal técnico de las ambulancias reclaman además que la ambulancia medicalizada del centro de Ande no sea utilizada para traslados interhospitalarios. “Facemos unha media de catro á semana”, explicó el técnico de Emerxencias, César Rajoy. Señaló que “eses traslados son de tempo e non ten sentido que se use o vehículo de soporte vital avanzado cando hai outro no hospital dotado con personal precisamente para este servizo”.



Los técnicos –teniendo en cuenta el nivel de asistencias que están realizando en los últimos meses–entienden que en la comarca de O Salnés ademas de la ambulancia medicalizada con sede permanente en el Hospital debería haber otra de Soporte Vital Básico. Entre sus reclamaciones también están la de que se dote a la medicalizada de un segundo técnico, tal y como tienen otras que hay en el resto del territorio gallego.



Prado lamentó que “estas políticas poñan en risco a vida das persoas” y apuntó que “nos preocupa que se tome esta decisión un ano máis”. Advierte la nacionalista que “están aínda a tempo de rectificar e de deixar unha ambulancia aquí”.