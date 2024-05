El BNG reivindica su aportación al pliego del SAF y exige pequeños ajustes para dar su voto positivo

Los concejales del BNG Xabier Rodríguez y Rosa Abuín reivindican el papel que su formación ha tenido a la hora de elaborar los pliegos del Servizo de Axuda no Fogar, que se debatirán en la sesión plenaria de la próxima semana. “Estes pregos teñen o selo e a impronta do BNG”, apuntó el portavoz nacionalista. De hecho resaltaron sus aportaciones en cuestiones como el aumento de la cuantía por hora trabajada, los servicios adicionales que se contemplan, la formación continuada de la plantilla y un aumento de las grúas que sirven para mover a las personas con mayor problema de movilidad.



Conscientes de que el gobierno socialista necesita de sus votos para poder sacar adelante la propuesta los nacionalistas insisten en que todavía quedan algunas cuestiones que no están en el pliego y que deben ser incluidas para que ellos puedan votar a favor. Rosa Abuín explicó que entre estas puntualizaciones están la de que se considere el punto de partida del trabajo la oficina y no el primer domicilio visitado. Esto afectaría también al plus de transporte, que debería contemplarse desde ese mismo punto de origen.



Los nacionalistas también creen que hay que cambiar el tiempo del contrato. “Nestes pregos están dous anos de contrato e tres de prórroga e nós consideramos que a prórroga só debe ser de dous anos”, explicó Abuín. Entre sus aportaciones a mayores están que se dote a la plantilla de dos EPIs completos y que sean cómodos para desempeñar las tareas encomendadas y no la bata que se le ha venido dando hasta ahora y que, considera el Bloque, “é claramente deficitaria”.



El BNG también exige una mayor fiscalización del servicio por parte del Concello con reuniones bimestrales en las que estén presentes la administración local, coordinadores del servicio y también el comité de empresa. “Tivemos contacto tanto con traballadores como con usuarios do servicio e hai cousas que non se están facendo nin se están cumprindo, pese a estar nos pregos e no convenio colectivo”, resaltó Rosa Abuín.

Entienden que estos asuntos son vitales para que ellos puedan aprobar el pliego y destacaron que desde la administración municipal –tras la reunión de portavoces de hace unos días–se mostraron abiertos a sugerencias.



Abuín también habló de una de las reivindicaciones de la plantilla respecto a un plus por uso de coche particular. “Estamos recabando información xurídica ao respecto coa idea de que se poña no prego, pero está complicado”. En este sentido animó también a acudir a las demandas sindicales a la hora de reclamar mejoras en el convenio.



Los nacionalistas destacaron que “o que nos preocupa moito é a calidade do servizo e por iso estaremos aí fiscalizándoo”. Reclaman más “implicación nas visitas domiciliarias por parte do Concello” y también “que se controlen as altas e baixas, porque hai xente que non precisa xa dese servizo, que o segue levando e que lle está quitando o posto a alguén que poida estar na lista de agarda”.



Los dos ediles del BNG anunciaron su apoyo positivo a la moción que defenderá Esquerda Unida en el Pleno del jueves referente a la municipalización del SAF. “Nós levamos unha moi semellante en febreiro e non foi apoiada polo PSOE nin polo PP, polo que entendemos que a loita debía ir por outro lado”. Eso sí, recordaron que su objetivo final es la muncipalización que también defiende EU.