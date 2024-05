Vilagarcía sacará a licitación por 9,9 millones Axuda no Fogar, que incluye fisioterapia y podología

El Concello de Vilagarcía someterá a la aprobación del Pleno de este mes los pliegos que rigen la licitación del Servizo de Axuda no Fogar, que saldrá a licitación por 9.970.115,20 euros. Es, junto al de recogida de basura y limpieza viaria, el contrato más cuantioso de la administración local, por lo que precisa el visto bueno de la Corporación Municipal.

La Concellería de Benestar, que dirige Tania García, señala que para hacer el cálcuo del contrato se tuvieron en cuenta "dous aspectos fundamentais. Por un lado, garantir a cobertura a todas as persoas que o necesiten e a calidade do servizo que reciben. E, por outro, potenciar as cláusulas sociais e as condicións laborais dos traballadores".

Tomando como base el número actual de usuarios con los que cuenta el SAF de Vilagarcía (12), el nuevo contrato establece la prestación en 2021 de 71.508 horas, de las que 62.1000 serían ordinarias y 9.408 en días festivos. Los pliegos también tienen en cuenta el aumentode las horas de trabajo a realizar en los siguientes años en función de la previsión de las nuevas altas que se puedan producir.

Creación de un nuevo puesto

Una de las novedades del contrato es que incorpora los servicios de fisioterapia y podología, que hasta ahora se prestaban aparte. Así, están incluidas la realización de 480 horas anuales en cada una de las especialidades.

En cuanto a la parte laboral, la empresa que resulte adjudicataria tendrá que subrogar al personal existente en la actualidad. Es decir, a las 58 trabajadoras, de las cuales 55 son auxiliares de Axuda no Fogar (31 a jornada completa y 24 a parcial), dos coordinadores de servicio a jornada completa y un auxiliar de coordinación, puesto de nueva creación respecto al contrato actual y también a jornada completa.

Los costes salariales, según explican fuentes municipales, se calcularon en base a la estructura retributiva recogida en el convenio colectivo de la actividad de Axuda a Domicilio de Galicia y teniendo en cuenta las sucesivas variaciones del IPC y la previsión para los próximos ejercicios.

Camas articuladas, grúas y andadores

A mayores, el importe de prestación del servicio incluye otros aspectos como la uniformidad, el material de oficinal, teléfonos móviles, kilometrajes y también los medios técnicos para la correcta atención al usuario y la debida protección al trabajador. En este apartado, el contrato incluye como obligación de la adjudicataria la dotación de cinco camas articuladas con colchones, tres grúas especiales para ayudar a levantar y mover a personas incapacitadas y dos andadores de dos ruedas.

Teniendo en cuenta esto, los pliegos establecen también el precio de la hora de servicio que, para 2025, se fija en 25, 21 euros la ordinaria y en 29,33 euros la de festivo (en ambos casos con IVA incluido). Los precios para los siguientes años se ajustarán, teniendo en cuenta la previsión del incremento del IPC, hasta el máximo fijado para 2029 de 27,51 euros la hora ordinaria y 31,94 la de festivo.

El Concello incide en que el SAF es un servicio que se financia mediante el copago entre la administración y el usuario. La cuota a abonar depende de la situación económica del beneficiario, llegando incluso a ser gratuita para algunos casos. Los baremos están regulados mediante una orden de la Xunta de Galicia.

El ejecutivo aprovecha para recordar que es el Concello el que asume la mayor parte de la financiación, "xa que a suma das achegas procedentes de Xunta e Estado limítase ao máximo de doce euros a hora, o que obriga á administración local a soportar unha carga económica excesiva".

Presentación al comité de Empresa

El gobierno local incide en que durante el proceso de elaboración de los pliegos hicieron varias consultas a la plantilla del servicio, para plasmar en el documento "as necesidades de mellora que se ían detectando". A mayores, y antes del Pleno del 30 de mayo, la edil de Servizos Sociais presentará los pliegos al comité de empresa. También se convocará una reunión de portavoces para explicar las condiciones del nuevo contrato a los grupos de la oposición.

Tras el visto bueno del Pleno, debe abrirse un plazo de exposición pública y presentación de alegaciones. Una vez resuelto este trámite y aprobados definitivamente los pliegos, será cuando se saque el contrato de licitación para que entre en vigor en 2025.