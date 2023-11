Los Bomberos anuncian huelga de hambre cuando se convoquen elecciones en Galicia

La asamblea de bomberos comarcales de Galicia acordó iniciar una huelga de hambre en cuanto se convoque elecciones a la Xunta de Galicia. Asimismo, iniciarán una batería de medidas administrativas, como la exposición de la situación ante la Valedora do Pobo, el Defensor del Pueblo y el Ombudsman (el mismo organismo en la Unión Europea); denuncias ante Inspección laboral de todas las irregularidades "que se están a producir en materia de Seguridade e Prevención de Riscos Laborais, como paso previo á demanda xudicial" y denuncia ante la Fiscalía Xeral por los 450 cierres de parques que se produjeron hasta ahora.

Los bomberos explican que desde el 25 de septiembre, "a pesares da intensa axenda de mobilizacións", no hubo avances en la negociación ni hubo ninguna reunión, propuesta u oferta "como algún presidente se aventurou a insinuar". "Lonxe diso, e sen valorar a nosa proposta de convenio colectivo, invitóusenos a presentar outra, descoñecendo que aspectos do modelo proposto serían compatibles e cales non, motivo polo cal dende a parte traballadora esiximos se repoñan as conversas, para analizar o punto de partida", señalan los representantes de los trabajadores del Consorcio.

La asamblea de trabajadores también refrendó otra serie de acuerdos, como no participar en actividades formativas de organismos de la Xunta o de las diputaciones y la elaboración de unos estatutos que regulen la constitución de un fondo de contingencias a nivel autonómico, participado por todos los trabajadores. Asimismo, el comité da vía libre a los trabajadores para secundar la huelga convocada que, hasta el momento, no se está siguiendo, ya que solo dejaron de realizar los servicios extraordinarios.



Cabe recordar que con la supresión de estas horas extra, de carácter absolutamente voluntario, se dejó en evidencia que las plantillas son insuficientes para cubrir los turnos ordinarios, lo que derivó en cierres de parques a lo largo y ancho de toda Galicia, durante numerosas jornadas.

Vídeos de apoyo

Los trabajadores también acordaron presentar solicitud para iniciar acampada indefinida en Santiago. La aprobación de la huelga de hambre fue por una amplia mayoría y la medida se establecerá en el momento en el que el Comité de Folga determine que la vía de negociación queda "totalmente suspendida, sen opción algunha ao diálogo". Pero, si las negociaciones continúan pero sin avances y "sen visos de vontade negociadora", la huelga de hambre comenzará, en todos los parques comarcales, en el momento en el que presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, haga la convocatoria de elecciones autonómicas.

Los Bomberos también anuncian que harán un seguimiento de las agendas de los líderes políticos de las entidades que conforman los consorcios provinciales y harán una solicitud formal para el cese y destitución del director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva, al que acusan de "bloquear e distorsionar a información que traslada aos responsables políticos dos consorcios".

Mientras tanto, no son pocas las voces que mostraron públicamente su apoyo a los Bomberos. Actores, músicos o humoristas mandaron vídeos de apoyo a los trabajadores antiincendios. Entre ellos, se encuentran el vilagarciano Carlos Blanco, las Tanxugueiras, Pepo Suevos, Fátima Pego, Lupe Blanco o Roberto Sobrado.