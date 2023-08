Los Bomberos denuncian el "menosprezo" y la "ineptitude" de Xunta y diputaciones

Los Bomberos comarcales de Galicia denuncian el silencio de la Xunta y de las diputaciones ante las propuestas que les hicieron llegar para incluir en el protocolo de colaboración..



Un documento que, recuerdan, no se consensuó con ellos ya que defienden que, pese a haberlos convocado a la firma, después no los llamaron a la reunión. Los hechos ocurrieron el 2 de agosto y tras los mismos, y con la intención de negociar, ese día los representantes de los Bomberos insistieron en tener una reunión con el director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva que, dicen, los recibió a “regañadientes”. En dicho encuentro participaron también el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, y un diputado de A Coruña.



Acordaron ambas partes que los Bomberos enviarían sus aportaciones al protocolo, lo cual hicieron dos días más tarde. “A día de hoxe non temos ningunha resposta por escrito”, señalan los delegados sindicales, que indican que la única explicación verbal la recibieron por parte del subdirector xeral, que les dijo que estaba de vacaciones y tenía familia.

Por ello, denuncian la actitud de “menosprezo e ineptitude” por parte de la administración. Tras meses en huelga, los Bomberos recuerdan que “nós tamén temos familia” y que "a pesares diso priorizamos o servizo como moitas veces o fixemos no pasado, para intentar sacar adiante as emerxencias, pero estamos a sufrir de primeira man a súa falta de interese e de organización".