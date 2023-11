Los bomberos instan a la población a denunciar el "risco" del cierre de parques

Los Bomberos advierten de que el ciere de parques, que está siendo constante durante los últimos meses, supone un riesgo para la población, especialmente para los vecinos del rural, por loque instan a denunciar en caso de verse afectados.

De los 24 parques que prestan servicio en Galicia, más de un cuarto, siete, no pudieron prestar servicios durante la jornada de ayer, incluidos los de Vilagarcía y Ribeira, así como los de Porriño, Pontevedra, Chantada y Verín. Además, en la provincia de Ourense, señalan los trabajadores del Consorcio, la comarca de Valdeorras "está a ser atendida baixo mínimos, únicamente con dous efectivos).

El Comité de Folga señala que esta situación se da sin que ninguno de los 450 bomberos que prestan servicio en los consorcios se haya acogido al derecho a huelga. Es decir, consideran probado que "sen a vontade dos traballadores para que se dispoñan a facer horas extraordinarias de carácter voluntario o servizo non se sostén". Por ello, consideran "imperioso" la dotación de más personal. "Os traballadores están a cumprir rigorosamente cos seus calendarios laborais, que contemplan a máxima carga horaria que permite o Estatuto", señalan los representantes de la plantilla.

Los Bomberos considera que esta situación "está a poñer en evidencia que as dotacións de personal que establecen as administracións son totalmente insuficientes para garantir a prestación dun servizo esencial á cidadanía". Por ello, instan a los vecinos de todos los concellos de las comarcas afectadas a que "extremen as precaucións e que, se aínda así, por desgraza, tiveran que facer uso do noso servizo, non dubiden en denunciar, reclamar e/ou presentar demanda por unha atención deficiente e/ou tardía. Como cidadáns, todos temos dereito a que se nos brinden uns servizos esenciais de calidade", señalan desde el Comité.