La brecha digital en Vilagarcía: más de mil personas pidieron ayuda para solicitar cita en la Seguridad Social

El Centro de Accesibilidade Dixital del Concello de Vilagarcía de Arousa está cerrado desde el mes de noviembre, pero el proceso de contratación ya está avanzado para que se pueda retomar cuanto antes un servicio que desde el gobierno local consideran esencial. No solo para acercar la administración al ciudadano, sino también para intentar combatir la brecha digital que no afecta únicamente a personas mayores, sino también a jóvenes familiarizados con las nuevas tecnologías que no son capaces de realizar determinados trámites online. La reapertura será financiada con fondos propios.