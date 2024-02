Bruno Vila | “Me lo estoy pasando en grande y noto mucho el apoyo de la gente”

Es uno de los chicos de moda no solo en Vilagarcía y en O Salnés, sino en todo España. Su participación –junto a sus amigos Borjamina y Raúl Santamaría– en el concurso “Reacción en cadena” de Telecinco lo ha catapultado a la fama como parte fundamental de los “Mozos de Arousa”. Ahora también brilla en otro plató de televisión, el de “Bailando con las estrellas”. Bruno Vila es un embajador de su tierra y, como no, también profeta desafiando a cualquier dicho.

Ya eras conocedor de otros concursos televisivos, pero... ¿te imaginabas que podías acabar en uno de famosos y, por encima, bailando?

Pues la verdad es que no. Yo estaba hablando con una amiga de que nunca iría a un concurso de televisión de esos en los que hay bulla o conflicto. Justo terminé de hablar esa conversación, miro el teléfono y tenía un mensaje de uno de los jefes de la productora de que querían hablar conmigo. Fue cuando me ofrecieron ir a “Bailando con las estrellas”.



¿Dijiste “sí” de inmediato?

No. Lo hablé con mi familia y también con Borja y Raúl, porque yo sigo concursando en “Reacción en cadena” con ellos. Me pareció una buena oportunidad porque me hace ilusión aprender a bailar y a desarrollar otras habilidades.

En el concurso hay gente que ya tiene algo de experiencia en el baile y otra como tú que nada, que nunca había bailado...

Pues sí, yo no había bailado nunca. Ni tampoco hago deporte, no me ejercito, algo de lo que no me siento muy orgulloso. De no saber nada y de empezar a coger el ritmo y que los pasos te salgan correctamente ya ha sido un avance. Por ejemplo Adrián Lastra ganó el concurso en Estados Unidos, la Mala Rodríguez y María Isabel llevan años en los escenarios. Cada uno tenemos nuestra línea y nuestra evolución.

¿Cuánto ensayáis? Porque os aprendéis la coreografía en muy poco tiempo.

Ensayamos todos los días, excepto los domingos unas tres horas diarias. Entre un programa y otro poco tiempo libre me queda.



¿Cómo ha sido la conexión con tu compañera de baile –y también profesora– Marta Blanco?

Pues muy bien, la verdad. Yo creo que parte del éxito de que las cosas salgan bien es que hay muy buen “feeling” entre nosotros. Ella tiene un currículum impresionante. Ha competido mucho a nivel nacional y también internacional y fue campeona de España con la bailarina de Miguel Torres. Tiene mucho bagaje y experiencia y eso se nota.

En “Reacción en cadena” os habéis ganado una legión de fans. ¿Notas el apoyo del público ahora que también estás en otro programa de la cadena?

Sí, lo noto, y sobre todo lo noto por parte de la gente de Vilagarcía y alrededores. Está todo el mundo muy volcado con nuestra participación y yo me siento muy agradecido. El hecho de estar en “Reacción en cadena” ha llevado a gente a querer verme aquí ahora.

Imagino que hace un año te veías en un punto muy diferente de tu vida del que estás ahora.

Buf, no me imaginaba esto para nada. Me imaginaba con la carrera acabada y en Australia estudiando inglés en el curso que me compré con el dinero que habíamos ganado en el concurso de la 1. Pero bueno, la vida me tenía deparada esta sorpresa y he decidido aprovecharla sin perder el objetivo de acabar mi carrera.