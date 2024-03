Una de cal y otra de arena en Sobradelo: Ravella mejorará los accesos pero no ampliará el centro social

La reunión con el gobierno local dejó una sensación agridulce en Sobradelo, ya que aunque se lograron mejoras en materia de movilidad y seguridad vial otras demandas importantes de la parroquia quedaron, por el momento, sin respuesta. El encuentro, que tuvo lugar en el Concello, estuvo presidida por el alcalde, Alberto Varela. Por parte del ejecutivo socialista acudieron la portavoz, Tania García, y la concejala de Cultura, Sonia Outón.



La parroquia, por su parte, estuvo representada por los colectivos usuarios del centro social: La Asociación de Vecinos, las Mulleres Rurais, la Coral Polifónica, el grupo de baile tradicional Nós de Sobradelo y Os Remolóns.



El punto de acuerdo llega con la reforma de Wenceslao Fernández Florez, que se reformará para hacer menos peligroso el acceso al barrio de O Piñeiriño desde la rotonda del Puerto. Es una de las reivindicaciones de la asociación de vecinos, que trabajó para que se cediesen los terrenos que permiten la actuación. “O goberno agradeceu o esforzo que fixemos”, explica el portavoz, Anxo Lúa. La actuación, presupuestada en 214.000 euros, se financiará con el Plan + Provincia de la Diputación de Pontevedra.



El proyecto ya está redactado. Se actuará sobre un vial de poco más de 130 metros lineales y una superficie aproximada de mil metros cuadrados. La actuación contempla el retranqueo de un poste telefónico, que dificulta la maniobra de entrada en el vial y también de un muro. Así, el renovado acceso a O Piñeiriño tendrá un ancho mínimo de cinco metros en dirección única y con aceras, algo que lo que hasta ahora carece. El ejecutivo socialista agradece la cesión de los terrenos que hicieron algunos propietarios. “Aínda que non se trata dunha gran superficie, o salientable é que hai quen renuncia a parte do seu para beneficiar a todos”, señalan fuentes municipales. El saneamiento se renovará.

Traslado del transformador

Sin embargo, los problemas llegaron con el resto de asuntos que se abordaron. En cuanto a la solicitada ampliación del centro social, mediante la colocación de una pérgola en una parcela anexa de titularidad pública, el arquitecto municipal señaló que “non é posible pola propia cualificación urbanística do terreo”. “Esperabamos que fose viable, vimos desencados”, señala Lúa, que también lamenta que “non deixaron claro” el adecentamiento de ese espacio con césped sobrante del Manuel Jiménez . En cuanto al traslado del transformador, necesario para transformar el campo de la fiesta, el ejecutivo señala que sigue adelante y que Naturgy presentó una propuesta de reubicación, pero que ahora será necesaria una negociación nueva con los propitarios. “Non hai ningún compromiso a maiores do que xa sabíamos”, apunta el presidente de la Asociación de Vecinos. Pero lo que más preocupa a los colectivos es que no haya todavía nada en firme sobre una ampliación del salón de actos, que ahora mismo se queda sin capacidad. “Non se valorou o tema”, señala Lúa, que incide en que “é tirar un tabique”.

Sin fibra óptica

La Asociación de Vecinos de Sobradelo también mostró su malestar por el hecho de que no se tuviera en cuenta su solicitud, al Ministerio, de que se extendiera la instalación de la fibra óptica a la parroquia. Advierten ed que tres familias, con niños de entre 7 y 16 años, se quedarán sin conexión a partir de abril, cuando se suspenda el Adsl. “Para a nosa sorpresa, se levará a outras zonas”, explica Lúa, que insistirá sobre este asunto. Lo que sí se acogió con satisfacción es el anuncio, por parte del gobierno local, de que se reformará el centro social para acabar con las goteras. La obra se adjudicó por 17.000 euros.