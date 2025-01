Sin calefacción por impagos en la comunidad en Desamparados

Sin calefacción en pleno mes de enero y con temperaturas que rozan estos días los 0 grados por la noche. Así viven –al menos de momento– los inquilinos del edificio intergeneracional ubicado en el Bosque de Desamparados, en Vilagarcía. Este inmueble, propiedad de la Xunta, se inauguró hace años con el objetivo de ofrecer alquiler barato a dos franjas poblacionales que se supone que tienen más dificultad para acceder a la vivienda: los jóvenes y los mayores de 60 años. Ese es, pues, el perfil que vive en este bloque que –en el bajo– alberga el Centro de Día de la capital arousana. El impago de la cuota de la comunidad por parte de algunos alquilados ha provocado que sea imposible abonar el importe que cuesta rellenar la caldera de gasoil. Así lo señalan algunos de los afectados que exponen que la cuota que se paga de alquiler es “muy baja” y que, aún así, hay vecinos que no abonan la comunidad. En estos casos –señalan– entienden que es la Xunta la que debe abonar esa cantidad al ser la Consellería de Vivenda la propietaria de todo el inmueble. Algo que, al menos de momento, no ha sucedido. Los afectados que sí abonan sus cuotas puntualmente, entienden que esta situación no puede prolongarse ni incordiar a aquellos que sí cumplen con lo estipulado. De hecho no es la primera vez que ocurre algo similar en este mismo bloque. “Una vez nos cortaron la luz en las zonas comunes”, apunta uno de los afectados que vive en uno de los pisos. Eso provocaba incordios sobre todo entre la gente mayor, que tenía que estar recluida en sus casas al no poder utilizar el ascensor que, obviamente, funciona con electricidad. Este mismo inquilino indica que “es terrible también que esto afecte al Centro de Día, porque son personas mayores que están paradas y que, por lo tanto, necesitan de la calefacción”. Lo mismo niños pequeños que viven con sus familias en este bloque vilagarciano.



La conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestruturas es la propietaria de las 50 viviendas que hay en Bosque de Desamparados. De hecho hace tan solo unos meses que la titular de este departamento, María Martínez Allegue, acudió a este inmueble para hacer entrega de las llaves a dos nuevas inquilinas. En ese caso eran dos mujeres de más de 60 años.

En toda la provincia de Pontevedra, el IGVS cuenta con más de un millar de viviendas de promoción pública para arrendar, cifra que asciende la cerca de 3.800 en toda la comunidad. Además la propia Xunta se comprometió a aumentar en este mandato el parque público en Galicia.