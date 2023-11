A Cantarela, 40 años de pasión por las setas y en busca de nuevos socios

Hace cuarenta años que un grupo de amigos se unían en la asociación A Cantarela para compartir su pasión por las setas, aprender más y más sobre ellas y dar a conocer una afición que por aquel entonces era un auténtico tabú. Hoy el colectivo es uno de los más longevos de Vilagarcía y con un Outono Micolóxico –que arranca este fin de semana– que está más vivo que nunca. Así pues la programación empieza el domingo con la apertura de la Exposición de Cogomelos en A Peixería a las once de la mañana. Eso sí, advierte el presidente de la entidad, Carlos Puga, que este año será un tanto “decepcionante”. Explica que “iremos o venres ao monte a recoller as setas, pero con tanta choiva non hai practicamente nada”. Aún así sí podrá disfrutarse de las maquetas y esculturas sobre esa misma temática. El día 13 a las doce y media de la mañana será la inauguración de la exposición sobre el 40 aniversario. Ese mismo día empezarán las charlas especializadas, que serán hasta el 16 a las ocho de la tarde. La primera será sobre iniciación a la micología a cargo de Ramón Encisa. El martes será sobre setas tóxicas y cómo diferenciarlas, con Santiago Corral y el miércoles será una charla-coloquio en A Peixería sobre la propia asociación. El jueves es la última con un apartado especial sobre las setas y la gastronomía. Será una previa idónea para la gran Festa dos Cogomelos el día 19 por la mañana con degustación de setas por un precio de 7 euros la tapa. La sesión de clausura será el 24 a las seis de la tarde con la entrega de premios de los diferentes concursos convocados. Desde la asociación señalan que “somos todos xa dunha idade e falta xente nova”, de ahí que hagan un llamamiento a las nuevas generaciones para que se unan como socios al colectivo.



Hacen también una llamada a la advertencia. “Aos cogomelos hailles que ter moito respecto. Nin libros, nin aplicacións nin vídeos... o que hai que ir é ás charlas e aprender ou senón ir acompañado dunha persoa que xa sabe”, manifiestan. Y que mejor ocasión que aprender de los que llevan 40 años en el mundillo.