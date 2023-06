Carmen Posadas | “Soy muy vaga para escribir. Me obligo a mí misma cada mañana a trabajar”

Carmen Posadas es de esas mujeres interdisciplinares que dominan a la perfección todos los géneros literarios. Su carrera ha navegado entre el cuento, la novela, el ensayo y los artículos periodísticos. También ha trabajado de guionista demostrando que lo suyo son las letras y contar historias. En Vilagarcía conversará en compañía de Manuel Portas sobre sus claves a la hora de escribir.

Ha dicho en más de una ocasión que es vaga a la hora de escribir. Nadie lo diría a juzgar por la gran cantidad de obras que lleva a sus espaldas...

La verdad es que odio este defecto mío. Me pongo cada mañana una pistola en la sien y me obligo a trabajar. Soy la peor negrera de mí misma.

La escritura requiere, pues, mucha disciplina.

Sí, mucha. Sobre todo cuando escribres novela histórica, que necesitas documentarte muchísimo. Conste que esa es mi parte favorita porque aprendo muchísimo de ella. Digamos que no me interesa contar lo que se ha dicho mil veces, porque la historia ya la hemos aprendido en el colegio, sino hablar de la forma de vida, de cómo era la comida en cada época...

Es una escritora que ha navegado entre varios géneros. ¿En cuál de ellos se siente más cómoda?

En realidad lo que más me gusta es el cuento. Pienso que es un gran reto para un escritor porque hay que crear unos personajes y un ambiente en muy pocas páginas. Lo cierto es que aquí en España el cuento no está más valorado y por eso ahora no me dedico a ello.

Hablaba del proceso de documentación. En novelas históricas como la última, “Licencia para espiar”, supongo que será un proceso larguísimo.

Yo siempre tardo dos años en sacar un nuevo libro. Uno lo dedico a investigar y el otro a redactar, aunque siempre indagando. El trabajo que lleva la documentación depende de la novela. En esta última, sí, fue muy laborioso porque son como dos mil años de historias y tienes que estudiar cada época. Empiezo con la Biblia, toco Galicia con la Balteira en la Edad Media... Yo el truco que he encontrado es que hay que tener amigos hasta en el infierno. Si quiero escribir sobre una época llamo a amigos expertos para que me recomienden libros sobre ella.

“Licencia para espiar” pone como protagonistas a mujeres que practicaron el espionaje a lo largo de la Historia. ¿Han sido las grandes silenciadas?

Es gracioso porque la razón por la que no se habla de ellas es, precisamente, porque eran muy buenas espías. Esa era una excelente cualidad. Yo me he encontrado con casos de mujeres que hicieron cosas extraordinarias en la segunda Guerra Mundial. Tuvieron un papel importantísimo y en su vida diaria eran madres abnegadas y esposas ideales. Por ejemplo es el caso de la “Reina de corazones”, utilizaba este nombre clave, y nunca nos habríamos enterado de que había sido espía si no fuese por su hija, que encontró unas cartas suyas. La espía buena no es la “mata hombres” que suele salir en las películas, sino la que en su vida diaria es enfermera, estanquera, con una vida aparentemente normal.

Viene a Galicia y es inevitable preguntarle sobre el libro que escribió sobre la “Bella Otero”, que sigue siendo un personaje desconocido. ¿Cómo la encontró?

La verdad es que me encontró ella a mí. Yo estaba en la consulta del dentista y allí había una especie de calendario que tenía en cada hoja una historia distinta. En una de ellas se hablaba de la Bella Otero, de que había sido amante de siete reyes y una de las mujeres más ricas del mundo y de que se había retirado porque no quería que nadie la viese envejecer. Ahí empezó mi búsqueda por saber qué había sido de ella. Estuve en Valga y logré contactar con gente que la conoció. Fue muy interesante.

Explora también el mundo como articulista. ¿No se siente desnuda a la hora de dar su opinión?

Para nada. A mí me gusta observar las reacciones de la gente. En los artículos opino sí, no como en mis novelas, pero me gusta que me escriban y que opinen. lCarmen Posadas es de esas mujeres interdisciplinares que dominan a la perfección todos los géneros literarios. Su carrera ha navegado entre el cuento, la novela, el ensayo y los artículos periodísticos. También ha trabajado de guionista demostrando que lo suyo son las letras y contar historias. En Vilagarcía conversará en compañía de Manuel Portas sobre sus claves a la hora de escribir.

Ha dicho en más de una ocasión que es vaga a la hora de escribir. Nadie lo diría a juzgar por la gran cantidad de obras que lleva a sus espaldas...

La verdad es que odio este defecto mío. Me pongo cada mañana una pistola en la sien y me obligo a trabajar. Soy la peor negrera de mí misma.

La escritura requiere, pues, mucha disciplina.

Sí, mucha. Sobre todo cuando escribres novela histórica, que necesitas documentarte muchísimo. Conste que esa es mi parte favorita porque aprendo muchísimo de ella. Digamos que no me interesa contar lo que se ha dicho mil veces, porque la historia ya la hemos aprendido en el colegio, sino hablar de la forma de vida, de cómo era la comida en cada época...

Es una escritora que ha navegado entre varios géneros. ¿En cuál de ellos se siente más cómoda?

En realidad lo que más me gusta es el cuento. Pienso que es un gran reto para un escritor porque hay que crear unos personajes y un ambiente en muy pocas páginas. Lo cierto es que aquí en España el cuento no está más valorado y por eso ahora no me dedico a ello.

Hablaba del proceso de documentación. En novelas históricas como la última, “Licencia para espiar”, supongo que será un proceso larguísimo.

Yo siempre tardo dos años en sacar un nuevo libro. Uno lo dedico a investigar y el otro a redactar, aunque siempre indagando. El trabajo que lleva la documentación depende de la novela. En esta última, sí, fue muy laborioso porque son como dos mil años de historias y tienes que estudiar cada época. Empiezo con la Biblia, toco Galicia con la Balteira en la Edad Media... Yo el truco que he encontrado es que hay que tener amigos hasta en el infierno. Si quiero escribir sobre una época llamo a amigos expertos para que me recomienden libros sobre ella.

“Licencia para espiar” pone como protagonistas a mujeres que practicaron el espionaje a lo largo de la Historia. ¿Han sido las grandes silenciadas?

Es gracioso porque la razón por la que no se habla de ellas es, precisamente, porque eran muy buenas espías. Esa era una excelente cualidad. Yo me he encontrado con casos de mujeres que hicieron cosas extraordinarias en la segunda Guerra Mundial. Tuvieron un papel importantísimo y en su vida diaria eran madres abnegadas y esposas ideales. Por ejemplo es el caso de la “Reina de corazones”, utilizaba este nombre clave, y nunca nos habríamos enterado de que había sido espía si no fuese por su hija, que encontró unas cartas suyas. La espía buena no es la “mata hombres” que suele salir en las películas, sino la que en su vida diaria es enfermera, estanquera, con una vida aparentemente normal.

Viene a Galicia y es inevitable preguntarle sobre el libro que escribió sobre la “Bella Otero”, que sigue siendo un personaje desconocido. ¿Cómo la encontró?

La verdad es que me encontró ella a mí. Yo estaba en la consulta del dentista y allí había una especie de calendario que tenía en cada hoja una historia distinta. En una de ellas se hablaba de la Bella Otero, de que había sido amante de siete reyes y una de las mujeres más ricas del mundo y de que se había retirado porque no quería que nadie la viese envejecer. Ahí empezó mi búsqueda por saber qué había sido de ella. Estuve en Valga y logré contactar con gente que la conoció. Fue muy interesante.

Explora también el mundo como articulista. ¿No se siente desnuda a la hora de dar su opinión?

Para nada. A mí me gusta observar las reacciones de la gente. En los artículos opino sí, no como en mis novelas, pero me gusta que me escriban y que opinen.