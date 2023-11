Los ciberdelincuentes pinchan en hueso en Vilagarcía

Los delitos informáticos se redujeron en Vilagarcía en un cuarenta por ciento en los dos primeros trimestres del año. Así, entre enero y junio de 2022 se registraron 222 infracciones penales, frente a las 133 del mismo periodo de este año. Supone, en general, un descenso del 40,1 por ciento, mientras que en el de las estafas, el apartado más numeroso, es del 42,2 por ciento.



La ciberdelincuencia es un terreno muy complicado para las policías, no solo porque el delincuente puede estar en cualquier lado, sino porque la estafa (lo que más abunda entre los ciberdelitos) es a veces de tan pequeña cantidad que quien la sufra, ya sea por vergüenza, despiste o pereza, decide no denunciar. Pese a estos obstáculos, el trabajo realizado por el equipo destinado en la Comisaría de A Marina para luchar contra el “tocomocho” de la red, ha logrado no solo que no aumenten unos delitos que se han convertido en el pan de cada día, sino incluso que desciendan.



En cuanto al resto de delitos, en general en Vilagarcía se registra un ligero aumento, pasando de 942 en 2022 a 1.039 en los dos primeros semestres del año. En general, la mayor subida se produce en los delitos sexuales sin penetración, que pasan de uno a cuatro, mientras que en lo referente a los que van contra el patrimonio son los hurtos los que lideran el incremento, pasando de 169 a 253, un 49,7 por ciento más. Sin embargo, los robos con fuerza bajaron en un 18,9 por ciento y aquellos en los que se emplearon la violencia y la intimidación subieron ligeramente, pasando de siete a nueve.

Consejos de prevención

En cualquier caso, frente a los delitos informáticos la prevención es la mejor arma. Se trata de comportamientos sencillos, que desde la Comisaría explican a todos aquellos que se acercan denunciando alguno de estos delitos, pero también durante las charlas que ofrecieron en colegios, asociaciones empresariales o de comerciantes o el público en general. Dotarse de una contraseña segura; no dejarla nunca guardada en ninguna página; usar la huella dactilar para evitar el phising; tapar la webcam cuando no se usa; comprobar que las url tengan candado; no aceptar solicitudes de amistad de desconocidos ni dar datos personales; tener servidores con medidas de seguridad o son algunas de las claves que se deben seguir.