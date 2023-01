A Citania propone la musealización de los petroglifos de Xiabre con paneles y códigos QR con audioguías

La empresa A Citania, que en 2021 realizó la localización, desbroce, identificación y limpieza de los petroglifos de Xiabre, dejó una propuesta en el Concello que pasa por una divulgación del conjunto rupestre con paneles que contengan códigos QR con audioguías.



Es un resumen de una memoria amplia en la que se detallan los trabajos realizados para localizar unos grabados que, en algunas ocasiones, mostraban importante dificultades.



Un proyecto que deberá ser aprobado por la Dirección Xeral de Patrimonio y que se enmarca en una potenciación del entorno, con visitas guiadas. A Citania pone sobre la mesa una serie de ideas que pasan por la creación de un museo virtual en el que se localice cada una de las rocas grabadas en planos y bases de datos informativos.



En la web, señalan en la memoria, aparecerán mapas de localización, señales de las rutas diferentes para ir a cada elemento, información detallada de cada petroglifo o conjuntos así como una contextualización geográfica e histórica.



También se hará referencia en dicho portal, según la propuesta de A Citania, a las visitas guiadas diurnas y nocturnas que se realicen a la zona. Y es que la intención del gobierno local cuando procedió, tras años de abandono, a encargar la limpieza de los petroglifos de Xiabre, era la de divulgar la enorme riqueza rupestre que esconde este monte.



Tipos de paneles

En cuanto a la creación de una ruta alrededor de los petroglifos, desde A Citania proponen la instalación de cartelería informativa de tres tipos. La primera, de recibimiento o presentación, con tres paneles de tamaño grande y contenidos generales asociados con la arqueología. Proponen la madera como material, para integrarse en el entorno.



En segundo lugar, se encontrarían los paneles informativos de detalle para cada yacimiento. Serían once para los grabados localizados (Sobreiras 1- 7; Sobreiras 9,10 y 11 con un panel conjunto; Pouso Cobo/Sobreiras 8 y Monte Xiabre 2). Apuesta A Citania por una señal en forma de atril, colocada a ras del suelo para que no cause impacto visual sobre el grabado.

En tercer lugar, ven necesario la colocación de 24 señales indicativas de dirección, en cada cruce o como refuerzo de la ruta. Para ello proponen el modelo de “frechas direccionais”.



En cuanto a los contenidos, ven necesario completar y comparar la información existente con la realidad del yacimiento, mediante el cotejo de los calcos realizados con luz nocturna. En cada panel, plantean la colocación de un código QR con audioguías y textos generales en castellano, gallego e inglés.



A Citania señala que la mayor parte de las causas del deterioro de los grabados son antropomorfas, como incendios o cantería, y propone un convenio con la Comunidad de Montes de Cea para un mantenimiento periódico, con dos limpiezas al año.