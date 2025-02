Coches mal aparcados obstaculizan la entrada y salida de ambulancias en el Hospital do Salnés

Los técnicos de emergencias sanitarias de la Fgamt-CIG denuncian que los estacionamientos indebidos están causando problemas en su trabajo en el Hospital do Salnés. Y es que las ambulancias de soporte vital básico se encuentran con que "os vehículos mal estacionados non permiten manobrar para acceder a urxencias ou para saír a atender unha emerxencia".

Por ello, los TES solicitan una reunión urgente con los responsables del Hospital y de los centros sanitarios afectados y con el Concello de Vilanova, en cuyos terrenos se encuentran las instalaciones, para reclamar la aplicación de un protocolo que acabe con estos lartgos de periodos de inoperatividade de las ambulancias, "co obxectivo de que poidan estar o maior tempo posible dispoñibles para atender emerxencias vitais".

La falta de aparcamiento en el Hospital do Salnés es un problema que usuarios y personal llevan tiempo denunciando y que ahora se hace evidente, afectando al transporte de las ambulancias.

Por otra parte, la CIG denuncia que la "falta de coordinación" entre la gerencia del CHUP y la Fundación Pública de Urxencias Sanitarias-061 está provocando "un aumento dos tempos de resposta das ambuancias", por lo que reclaman un protocolo que facilite "unha atención máis áxil e eficiente".

Reclaman un protocolo

El colectivo recuerda que abordó este problema en una reunión con responsables de ambas entidades el 13 de agosto pasado, en la que alertaron del riesgo de mantener este sistema para "uns recursos de emerxencias que son limitados, aínda máis no caso da área Pontevedra-Salnés, tendo en conta a dipersión e dimensión da poboación".



En dicha reunión, explican desde el sindicato, "as dúas direccións recoñeceron que as ambulancias permanecían inoperativas durante longos períodos de tempo debido a que os hospitais de O Salnés e Montecelo carecen dunha zona de intercambio de doentes que evite que os TES teñan que agardar xunto aos pacientes". Sin embargo, lamentan que "non fixeron nada, simplemente se limitaron a trasladarse as responsabilidades dunha dirección a outra, polo que todo continúa igual".

Apuntan que la situación se agrava ahora, "en plena campaña de gripe" ya que "as inoperatividades das Unidades de Soporte Vital Básico son moito máis prolongadas, chegando a superar a hora de espera na porta destes hospitais". Por ello, concluyen que "isto provoca un retraso na asistencia, algo moi perigoso tendo en conta a gran cantidade de patoloxías tempodependentes (ictus, infartos ou accidentes de tráfico) que atenden" estas ambulancias.