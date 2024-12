La Cofradía recurre a la Justicia para reclamar 100.000 euros a la Agrupación de Parquistas

El conflicto abierto entre la Cofradía de Carril y la Agrupación de Parquistas - OPP89 (presididos por el expatrón José Luis Villanueva) se dirimirá en los juzgados. El gobierno del pósito carrilexo ha decidido acudir ante la Justicia para reclamar a la entidad de Villanueva más de 100.000 euros de lo que –a juicio del patrón mayor, Javier Quintáns, y de los servicios jurídicos de la Cofradía– son “cobros indebidos”. Cabe recordar que desde hace ya un tiempo los parquistas que no pertenecen a la organización tienen que abonarle igualmente un tanto por ciento de lo facturado. Algo que el patrón mayor considera totalmente injusto.

Hace más de un mes que el pósito remitía a la Organización de Parquistas una carta en la que le pedía la devolución de esos pagos. Unos 100.000 euros según los cálculos de la Cofradía. A ese escrito el Pósito no ha recibido respuesta, de ahí que ahora se hayan decidido a acudir a los juzgados y a “chegar ata o final”.

Quintáns no se muestra sorprendido de no haber recibido respuesta de la Agrupación y entiende que es una situación que hay que resolver. “Ou que é isto? Un imposto revolucionario?”, se pregunta. De hecho él mismo es parquista y no está en la OPP89 y, como él, otros muchos.



El argumento del colectivo de José Luis Villanueva es distinto al del patrón. De hecho se apoya en un convenio con el que el actual gobierno de la Cofradía no está de acuerdo.



El patrón no teme que este movimiento –que ahora termina en el Juzgado– tenga consecuencias negativas en la entidad e insiste en que lo que se persigue es que las cosas se hagan bien y con transparencia.

Lo que está claro es que la relación entre las dos entidades parece –a día de hoy– absolutamente irreconciliable. De hecho se evidenció de forma explícita semanas antes de la Festa da Ameixa de Carril. Mientras que la Cofradía apostaba por recuperar la celebración gastronómica de toda la vida en la Alameda –con pequeños reconocimientos– los parquistas promovían los actos propios de la Orde da Ameixa fuera de esta localidad y una semana después en el Pazo da Golpilleira de A Torre.