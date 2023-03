Las Cofradías llevan a Mar al Juzgado por abrir zonas para extraer mejilla

El reparto de la costa gallega para la extracción de la mejilla y del percebe se decidirá –o al menos eso parece– en el Juzgado. Las cofradías que cuentan con percebeiros llevarán a la Consellería do Mar ante la Justicia por las aperturas de zonas para la extracción de la mejilla que se han venido dando en las últimas semanas. Un movimiento que ya hicieron antes las asociaciones de bateeiros, pero en la dirección contraria, reclamando la gestión directa de su recurso mediante un contencioso todavía por resolver. Ahora son los percebeiros los que mueven ficha. De hecho la Comisión Sectorial del Percebe acordó hoy mismo solicitar una reunión urgente de la Xunta Xeral de la Federación Galega de Confrarías no solo para tratar el asunto de la denuncia a Mar, sino también con el objetivo de aprobar medidas de protesta por parte del sector para “visibilizar as consecuencias que esta decisión política ten para o sector percebeiro”.



Las cofradías son claras y aseguran que lo que buscan es defender el mapa propuesto en la orde del 22 de diciembre de 2021 “sen que se produzan ampliacións de zonas de extracción de mexilla en detrimento das zonas de produción do percebe”. Unas intenciones que chocan – de lleno– con lo defendido por la gran mayoría del sector bateeiro. Este último entiende que las zonas que están a día de hoy operativas no solo no son suficientes, sino que además en ellas no hay semilla suficiente para alimentar a las bateas y la que hay se encuentra en espacios de muy difícil y peligroso acceso.



Las cofradías con percebe por su parte defienden mayores controles en la extracción de la mejilla en la costa y que se “lexisle en consecuencia”. Además rechazan abiertamente “as presións políticas que abocan á toma de decisións totalmente prexudiciais para o sector profesional pesqueiro do percebe”. Recuerdan que desde las cofradías siempre defendieron el hecho de establecer zonas exclusivas de extracción del percebe al entender que “axudaban á protección do medio mariño, dos recursos e do futuro do sector”. Instan a mayores a que se promuevan estudios con aval científico que analicen la incidencia que tiene en el medio marino la extracción del percebe en comparación con la “incidencia que ten non só a extracción da mexilla, senón as actividades bateeiras nas rías galegas”.