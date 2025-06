Colectivos de la memoria alegan la propuesta de nuevo callejero: “A xestión esixe unha rectificación”

Colectivos de la memoria de Vilagarcía han presentado alegaciones a la propuesta del Pleno de la Corporación de renombrar varias calles de la ciudad que, todavía a día de hoy, son conocidas oficialmente con el nombre de personajes vinculados al franquismo. Tanto desde Iniciativa Cidadá pola Memoria como desde O Faiado entienden que lo que debería ser un acto de reparación se ha convertido en “unha dolorosa oportunidade perdida, marcada pola falta de decisión contundente, a opacidade e, fundamentalmente, a ausencia dun proceso de participación cidadá que permitise un acordo verdadeiramente representativo e reparador”. Así pues creen que es necesaria una “rectificación” por parte de la administración municipal.



Los colectivos señalan que, sobre todo, “é incomprensible” el tratamiento dado a la memoria de las mujeres que fueron asesinadas. “A inexistencia no rueiro de Josefa González Barreiro, Pilar Fernández Seijo “A Montañesa” e Juana Núñez Quintáns non é unha simple omisión, senón unha ferida aberta na nosa memoria democrática”, señalan. Creen que no honrarlas es “unha inxustiza política que acentúa o esquecemento social”. La asociaciones también manifiestan que hay “falta de sensibilidade” tanto en la calle que se le ha concedido a Laureano Gómez Paratcha como al juez Luís Pando. Sobre el primero señalan que “resulta incomprensible que se lle dedique unha rúa que é un simple trazo no plano urbano e que confina a súa memoria ao non-lugar”. Sobre el segundo lamentan que se “desprezara o pedimento de familiares seus”, que reclamaban una calle próxima a su memoria espacial.

Así pues con sus alegaciones los colectivos exigen una reconsideración parcial del acuerdo inicial del 9 de mayo. “A memoria democrática non pode ser un trámite burocrático nin un xesto baleiro”, declaran.