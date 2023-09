Los colegios afrontan la vuelta a las aulas con falta puntual de docentes y obras pendientes de hace años

Los colegios afrontan la vuelta a las aulas con flecos todavía pendientes en materia de profesorado y de obras en sus instalaciones. Las puertas de los centros educativos se abrirán el lunes y hay colegios, como el Rosalía de Castro de Carril y el de A Escarcia, que todavía están a la espera de profesorado para impartir Audición e Linguaxe. “Tamén nos faltan coidadores para o alumnado con necesidades especiais”, explican desde la dirección del centro carrilexo. Es en este en el que se encuentran los mayores problemas en cuanto a infraestruturas. “Moitos pensamos que sería mellor tirar o colexio e volver a facer un novo. É un edificio moi antigo, dos máis vellos de Vilagarcía, e iso nótase. Moitos parches, pero os problemas seguen aí”, resaltan.



De hecho en Carril hacen referencia al mal estado del parque de educación infantil. “Non é adecuado. Está oxidado e non é seguro. Non se pode usar”, explican. El mismo problema lo tienen con la casa de la ANPA. “O anterior edil dixera que se ía actuar este verán, Xubilouse e non fixo nada. Agora estamos á espera da reunión coa nova responsable para ver que se fai”, replican. En el caso de A Escardia hay obras pendientes, pero son menores. “Esperemos que estean listas”, manifiestan.



En el caso del colegio de Rubiáns hay expectación respecto a de si el lunes estará operativo el servicio de comedor. Fue a finales de agosto cuando se le adjudicó el servicio a una empresa madrileña tras finalizar la concesión y –dicen desde la dirección– “aquí de momento o único que hai é un lavavaixelas. Podían ter feito todos os trámites do concurso antes sabendo que os prazos se lle viñan enriba”. Además también están a la espera de un sustituto para Educación Física y otro para Inglés.



En O Piñeiriño afrontan la vuelta a las clases con todo a punto. “Non temos problema de profesorado, estamos cubertos”. Eso si, haciendo hincapié en la bajada de alumnado en Infantil. “Só imos ter unha aula de tres anos, pero parece que é algo que vén sendo habitual tamén noutros centros de Vilagarcía”, señalan. En el Arealonga también acusan una bajada del alumnado más joven y solo le quedan flecos en materia de mantenimiento. Desde el Concello –que tienen la competencia a la hora de realizar estas obras menores– exponen que los servicios municipales trabajan estos días en los retoques finales de cara a la puesta a punto de los centros educativos. Esperan, dicen, que todos los flecos pendientes queden listos antes del lunes.

Según Ravella las tareas en las que participó el personal municipal fueron desde el pintado de aulas al arreglo de manillas, persianas o enchufes. También tareas de carpintería y de mantenimiento en zonas ajardinadas. Prácticamente la totalidad de los trabajos fueron realizados por el personal municipal, adjudicando puntualmente a empresas externas alguna actuación específica como el cambio del suelo en la Galiña Azul de Carril o la reparación del patio exterior del colegio de A Lomba.