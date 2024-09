El Concello ahorrará hasta un 50% de la energía tras instalar 42 paneles solares

El Concello de Vilagarcía ahorrará entre un 40 y un 50% de la energía que consume gracias a la instalación de un total de 42 paneles solares en los tejados del Consistorio. La instalación fue colocada por el alumnado del obradoiro de empleo Labora Xove. “É unha dualidade. Por unha parte os alumnos aprenden e adquiren coñecementos e, ao mesmo tempo, os concellos vémonos beneficiados, como é neste caso”, apunta el alcalde, Alberto Varela. Tanto el regidor local como miembros de su gobierno y el propio alumnado del módulo de Enerxías Renovables del Labora Xove constataron en persona cómo ha quedado la instalación.



El alcalde socialista manifestó que la idea de la administración local es ir aumentando la eficiencia energética de los edificios municipales de forma progresiva. Cabe recordar que el recientemente inaugurado pabellón de Fontecarmoa cuenta también como novedad con paneles solares. Estos –y así lo destacó el primer edil– servirán también para dar energía a la actual piscina y a su ampliación cuando esta se ejecute. Además indicó que está en marcha la colocación de placas solares en la Praza de Abastos de Vilagarcía y que dentro de muy poco se dotará de esta misma infraestructura al Mercado de Abastos de Vilaxoán. Los 42 paneles colocados en los tejados de Ravella producen 20 kw de energía, suficientes según se entiende para cubrir la mitad de lo que se gasta habitualmente en estas grandes dependencias públicas. Se trata de 42 placas solares con protección e inversor para corriente alterna.



Más obradoiros

El alcalde aprovechó la puesta en marcha de los paneles solares en los tejados del Concello para recordar las propuestas que –en los últimos años– desde la administración local hace a la Xunta para los obradoiros de Labora Xove. Hizo referencia a que la administración autonómica rechazase el módulo de Socorrismo teniendo en cuenta que “todos os anos nos atopamos nos municipios costeiros de Galicia coa problemática de que non hai socorristas para cubrir as necesidades que se presentan no verán. Nós apostabamos por este obradoiro porque era un opción para formar á xente, pero a Xunta rexeitouno”.



En el caso del de Enerxías Renovables desde Ravella entienden que es una fórmula buena para formar a gente en un sector con una alta inserción laboral a día de hoy.