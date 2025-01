El Concello creará un pórtico cubierto en el campo de Berdón y rehabilitará el gimnasio de Fontecarmoa

La Fundación de Deportes de Vilagarcía anuncia una nueva inversión, que supera los 90.000 euros y que afectará, principalmente, al campo de fútbol de Berdón, donde se construirá una cubierta para la cantina, así como al gimnasio de Fontecarmoa y a las gradas, con lo que se complementará la reforma de este espacio.

La actuación forma parte de un plan de mantenimiento y mejora de las instalaciones deportivas que también contempla actuaciones en A pelada, en el campo de fútbol de Vilaxoán y en Fexdega, de las que se informará en los próximos días.

Las obras en Berdón atienden las demandas del Vilagarcía SD. El Concello recuerda que, en estas instalaciones, ya se inviertieron más de 167.000 euros para cambiar el terreno de juego y arreglar los vestuarios. Ahora, reservan otros 33.6000 en la construcción de un pórtico cubierto sobre el espacio de la cantina, para que los usuarios puedan usarlo más cómodamente y al resguardo de la lluvia.

"A Fundación escoita e atende as demandas dos equipos. Neste caso, tamén se vai a realizar unha revisión do teito que cubre as bancadas, que inclúe o arranxo dos canalóns para evitar que se atasquen e metan auga, tal e como quedamos o alcalde e euo coa directiva do club", explicó Carlos Coira, edil de Deportes y presidente de la Fundación. Además, se harán reformas en el muro oeste del recinto, ya que es muy bajo, por lo que se reforzará el cierre del perímetro elevando la altura.

Por fases

Otra de las actuaciones más pedidas por los clubs es la reforma del gimnasio del pabellón Sara Gómez, en el complejo de Fontecarmoa. "Xa se acometeran algunhas melloras cando se reformou hai uns meses: Pintouse e creouse un falso teito. Agora, podemos dicir que as actuacións que se van facer constitúen unha reforma integral dun espazo moi utilizado polos clubs, que levan tempo querendo un cambio", señala Coira.

El presupuesto asciende a 17.000 euros y las obras se realizarán en dos fases. En primer lugar se cambiará el pavimento, se acondicionará la sala y se sustituirán algunos equipamientos que se encontraban desfasados. En una segunda actuación, se cambiarán el resto de máquinas.

La reforma del pabellón de Fontecarmoa quedará finalizada con la colocación de 600 nuevas butacas, por valor de ocho mil euros. Con esta inversión del Concello, se complementa el conjunto y las gradas quedarán totalmente renovadas.

Sin asientos en Faxilde

La inversión contempla también actuaciones en los pabellones de Carril y Faxilde. En concreto, se comprarán dos gradas, uno para cada espacio, por 16.000 euros cada uno. "No caso de Carril trátase dunha actuación moi demandada polo equipo de balonmán e fútbol sala, xa que as existentes están en moi mal estado", explica Coira. En este caso, se instalarán unas móviles, que puedan adaptarse a las necesidades de los clubs que allí juegan. En Faxilde no hay asientos, por lo que se dará un nuevo servicio a la instalación.