El Concello le dice a Fajardo que “menos samba e máis traballar” tras la crítica sobre la rotonda de O Piñeiriño

Tras las críticas vertidas por el portavoz de En Común, Juan Fajardo, sobre el proyecto de la rotonda de O Piñeiriño el gobierno local le dice al izquierdista que “menos samba e máis traballar”. El ejecutivo socialista le expone a Fajardo que “se se molestara en consultar a documentación municipal ou mesmo a hemeroteca, sabería como se xustifica esa rotonda”. Apuntan desde Ravella que “hai meses que foi contratada unha consultora de enxeñería especializada en mobilidade, que fixo un detallado análise do tráfico desa avenida e a súa implicación coa urbanización do Piñeiriño, a rúa Fontecarmoa, e das rúas que conforman a contorna do centro comercial”. Le piden a Fajardo que tenga rigor “e pense algo máis as ocorrencias”.