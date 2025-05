El Concello de Vilagarcía investiga el origen de una mancha en el mar de la playa de A Concha

El Concello investiga el origen y la composición de una mancha de aspecto 'barrento' que apareció esta tarde en la zona de la playa de A Concha más pegada al muelle de O Ramal. Hasta allí se desplazó el Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil, que además de tomar muestras para el análisis, inspeccionó el regato de A Tripeira, descartando que proceda de allí el vertido ya que las aguas bajaban limpias.

"A mancha non ten olor nin restos de aceites ou similares polo que, con todas as precaucións, parece inocua. Con todo, dende a concellería de Seguridade que dirixe Tania García xa se deu conta tanto ao Servizo de Protección da Natureza (Seprona) da Garda Civil e tamén ao patrón maior da Confraría do Carril, dada a súa proximidade ás zonas de marisqueo", indican desde el Concello de Vilagarcía.



Por ello, fuentes municipales indican que el origen podría estar "no propio mar", debido al viento del norte que sopló estos días, y que en un principio no hay nada que dé muestras de que sea contaminante.