El Concello de Vilagarcía pide a la Xunta un comedor escolar en el Arealonga

El Concello de Vilagarcía reclama a la Xunta un comedor escolar en el Arealonga. La demanda, que ya fue trasladada a la Consellería de Educación hace tiempo, se la recordó esta mañana la teniente de alcalde, Tania García, al conselleiro, Román Rodríguez, durante la visita que realizó al CIFP de Fontecarmoa.

Según lo acordado, inciden desde Ravella, la administración autonómica financiaría las obras para acondicionar el local a las necesidades del servicio, cuya gestión, en este primer curso, tendría que asumir la ANPA, contratando el cátering por su cuenta. Ya en el curso 2024/25, se haría cargo la Consellería, incluyéndolo en la red de comedores escolares de la Xunta.

El comedor se emplaza en el antiguo módulo de Infantil del Arealonga, disponible tras la integración del Vagalume. Por lo tanto, explican desde Ravella, "o paso que hai que dar canto antes é que Educación acometa as obras de adecuación das instalacións ao novo uso que se lle pretende dar".

Tras el recordatorio de García Sanmartín, el jefe territorial de Educación, César Pérez, se comprometió a celebrar en los próximos días una reunión a tres bandas (Xunta, Concello y dirección del centro) para abordar el asunto. Según indicó la concejala, Pérez informó de que tendrían que comprobar la disponibilidad de fondos de la Consellería para concretar si el acondicionamiento del local podrá acometerse en el primer trimestre del curso o habría que esperar a principios de 2024.

Otros casos similares

García muestra su confianza en que la administración autonómica "asuma as súas responsabilidades" en este caso, pero recuerda que en otros temas de competencia autonómica "a falta de compromiso da Consellería fixo necesaria a intervención do Concello, como na construción do pavillón do CEIP de Rubiáns ou na creación do comedor do Piñeiriño. No primeiro caso, a administración local tivo que asumir a metade do custe do investimento, aportando 135.000 euros, ademais de redactar o proxecto, e no segundo colaboró con 35.000 euros fronte aos 40.000 que puxo a Xunta".