El Concello de Vilagarcía sube el precio del contrato de seguridad del SPAD para prorrogarlo

El Concello de Vilagarcía aprubea una subida de precios para el contrato de vigilancia y seguridad del SPAD, que conlleva unas indemnizaciones que ascienden a 6.724,80 euros para los años 2023, 2024, 2025 y 2026.. Además, durante el presente ejercicio se abonarán las cantidades relativas a los años 2023 y 2024, que ascienden a un total de 4.150,74 euros.



La empresa encargada de este servicio Grupo Control Empresa de Seguridad S.A.U. en el que se estime su petición de desestimiento del contrato y que se reconozca la situación jurídica individualizada de la pérdida del equilibrio económico del contrato por “risco imprevisible”.



Por ello, reclamaban una indemnización por 1.944,50 euros, en concepto de los servicios prestados desde el 1 de enero hasta el 30 de abril y un aumento acumulado de los precios del 9,72 por ciento para los siguientes ejercicios, incluidos aquellos correspondientes al supuesto de otra prórroga del contrato o que se le abone una indemnización por importe de8.470,86 euros por la continuación del contrato.



La petición de la empresa se fundamenta en el incremento de los precios derivados de la guerra de Ucrania, lo que conllevó a una subida “imprevista e imprevisible” de las retribuciones al personal de seguridad en el convenio colectivo de aplicación que provocan, señalan en su escrito a la administración municipal, “que a prestación do servizo sexa extraordinariamente onerosa”.

Subidas salariales

Un informe de los servicios técnicos del Concello señala que el pliego que rige el contrato parala prestación de este servicio contempla, en la cláusula 16.8, las condiciones especiales de ejecución, entre ellas que el contratista tiene la obligación de cumplir el convenio colectivo.

“As subidas salariais pactadas no convenio son moi superiores ás que viñan sendo aplicadas nos anteriores convenios colectivos do sector, que rondaban o 2 por cento. Non parece coherente que o Concello esixa ao contratista o cumprimento das condicións salariais do convenio colectivo de aplicación e non incremente simultaneamente as retribucións do servizo obxecto do contrato”, señala la secretaria del Concello en un informe que fue determinante para que el ejecutivo optase por prorrogar el contrato con una subida de precios.