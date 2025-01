El Concello de Vilagarcía ultima la compra de los terrenos del Campo da Fonte, en Faxilde

El Concello de Vilagarcía ultima la compra de los terrenos del Campo da Fonte de Faxilde que demandaba la Asociación de Veciños. Así lo anunció el alcalde, Alberto Varela, durante la visita a la Rúa Canto, en Sobrán, tras las obras de asfaltado y ampliación de pluviales que también demandó este mismo colectivo.

El Campo da Fonte, donde hay un lavadero, fue motivo durante años de disputa entre la asociación y unos particulares que defendían su titularidad. Finalmente, el Concello medió, a través del exconcejal Lino Mouriño, y al haber reconocido la propiedad privada implícitamente al exigir la tala de unos árboles y al pedir el paso para la canalización de unos servicios, optó por negociar su compra.

Una operación que está a punto de concretarse y que permitirá la adquisición para el inventario de bienes municipales de algo más de mil metros cuadrados, que además podrán disfrutar los vecinos de Faxilde. Se hará, anunció Varela, "nas próximas datas".

Inversión en el rural

El regidor visitó esta mañana, acompañado por personal municipal y por el concejal de Medio Rural, José María González, la Rúa do Canto, donde se llevaron a cabo obras demandas por la Asociación de Veciños de Faxilde. Se trata, principalmente, de la ampliación de pluviales y del asfaltado de 275 metros cuadrados. Una actuación que complementa a la mejora de la accesibilidad que se llevó a cabo en la Rúa Sobrán, en el entorno de la iglesia de Vilaxoán.

"É un exemplo de compromiso con todo o noso rural", apuntó Varela, que contrapuso la acción del gobierno socialista a la actitud del Partido Popular que, dijo, "están falando de si é necesario a inversión no rural e, cando chega o momento de leantar a man no Pleno da Corporación nunca o fan. Se fora por eles non se podería facer".

El regidor socialista defendió que la mayor inversión de las arcas municipales es en las zonas rurales donde, dijo, ya se mejoraron cuarenta caminos y se llevará a cabo un Plan de Asfaltados e de Mellora da Seguridade Viaria por 400.000 euros. En unos días se reunirán con la Asociación de Veciños de Faxilde. Un encuentro que servirá para la presentación de González como edil del rural ya que aunque formó parte del anterior ejecutivo fue con otras responsabilidades.