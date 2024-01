Los críticos del patrón de Carril recurren a Mar para que se convoque un Cabildo urgente

Los 13 miembros de la Xunta Xeral de la Cofradía de Carril contrarios a la gestión del patrón mayor presentaron ayer un escrito ante la Consellería do Mar para que sea la administración autonómica la que exija a Javier Quintáns la convocatoria del Cabildo urgente. Recuerdan que hace ya diez días que pidieron por escrito y formalmente la petición de cese del patrón al entender que no estaba dando cumplimiento a los acuerdos de la Xunta Xeral en la que él no tiene la mayoría de los apoyos. Ante la falta de respuesta y de convocatoria del Cabildo estas trece personas han optado por recurrir directamente a la Consellería do Mar, que es la que tutela a las cofradías gallegas.



Los críticos con la gestión de Quintáns indican que tres días después de presentar la moción de censura el patrón mayor contrató a un despacho de abogados “sin contar con el conocimiento previo de la Xunta Xeral” y en contra de la decisión de este órgano adoptada en noviembre que le obligaba a contratar a otros abogados. Así pues los firmantes entienden que esto “se interpreta como una frontal y personal rebeldía a la ley de cofradías” y que representa “un gravísimo incumplimiento de los acuerdos adoptados por el máximo órgano de gobierno”. Apuntan que el patrón estaría incurriendo en un “fraude en la contratación, sin contar con la habilitación legal y lo que conllevará la liberación de fondos públicos a favor de personas no autorizadas por la normativa vigente”. De hecho y por esta cuestión los críticos anuncian acciones penales contra la figura del patrón.