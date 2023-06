Denuncia que en el Hospital do Salnés no se hacen colonoscopias por la baja de un médico

Una paciente oncológica del Hospital do Salnés, Marcella Rey, denuncia que las citas para colonoscopias se están retrasando sin fecha debido a la baja del médico. Ella misma, que tiene un historial de cáncer de colon que se le repitió en dos ocasiones, tuvo que “sacarme las castañas del fuego” y lograr, por su cuenta, que la atendiesen en Montecelo.

Y es que, durante una revisión, a esta vecina de Vilagarcía le detectaron una lesión leve en el colon. Ante esta situación, y debido a sus antecedentes médicos, la facultativa que la atiende decidió pedir, por vía rápida, es decir, por urgencia, una colonoscopia.



Fue el día 2 de junio cuando se envió esta solicitud y, en principio, todo parecía indicar que la urgencia estaba más que justificada, pues la prueba se la dieron para el día 12. Los problemas comenzaron a medida que se acercaba la fecha para la prueba en sí, ya que Rey recibió una llamada desde el Hospital en la que se le comunicaba que, finalmente, la colonoscopia se la harían el 14.



Pero, llegado este día, es decir hoy, tampoco hubo prueba. Ayerr volvieron a avisarle de que no podía ser, ya que el médico se encontraba de baja por enfermedad. Sin embargo, en esta ocasión no hubo fecha alternativa. No se le ofreció, tampoco, la posibilidad de derivarla a Montecelo, pese a ser de la misma área.

“Pregunté por qué anulaban la cita y me dijeron que porque el médico estaba de baja. No me dan ninguna solución. Que esperen dos semanas y, si persiste la situación, verán si me derivan o mandan un sustituto”, explica Rey, que acudió a la dirección del Hospital y también a Atención al Paciente donde, asegura, se limitaron a explicar que se había cumplido el protocolo establecido.



Esta mañana, viendo que su situación no podía esperar, decidió mover cielo y tierra para que le hiciesen la colonoscopia. “Parece mentira que tengamos que andar así para que nos hagan una prueba médica”, se lamenta. Se puso en contacto con el servicio de Digestivo de Montecelo y logró que le diesen una cita para el viernes.

Espera de dos semanas

Un extremo que confirman desde el propio Servizo Galego de Saúde. “Desde el Servizo de Digestivo del CHUP se concretó con esta paciente hacerle la prueba el próximo 16de junio, tras estudiar la casuística de la patología en cuestión”, señalan desde el área sanitaria Pontevedra- O Salnés.



Marcella Rey quiere dejar clara que esta cita la consiguió por si misma, sin que nadie la derivase ni le buscase una solución desde el propio centro de Ande. De hecho, precisamente da el paso de denunciarlo no ya por ella, que lo tiene resuelto, si no por las personas que están pendientes de alguna cita de Digestivo en el Hospital comarcal. “No es normal que, si falta un médico, no te den una solución, no busquen un sustituto o te deriven”, asegura Rey que explica que, en estos casos, no es conveniente esperar.



“La respuesta que dan es que, si el médico no se incorpora en dos semanas, se verá qué se hace”, se indigna Rey, que cree que este tipo de citas no se pueden anular en ningún caso y denuncia que el Servicio de Digestivo del Hospital do Salnés no está funcionando debido a la baja de un médico.