Denuncian el estado de abandono del parque canino de As Pistas

Usuarios del parque canino de As Pistas dicen estar cansados de llamar al Concello para que mejore las condiciones del parque canino que tienen en el lugar. “Está completamente abandonado”, explica Virtudes, una de las usuarias habituales. Manifiesta que “parece que nadie viene por aquí a nada, no hay sitios para echar la basura y pusieron un punto de agua y no un lugar para recogerla, por lo que se queda todo encharcado”. Los vecinos utilizan este parque para llevar a sus mascotas, pero reconocen que “tal y como está, no es muy seguro. Las tablas se mueven y los perros pueden escaparse perfectamente, lo que supone un peligro”.



Los usuarios creen también que la hierba que crece está descontrolada y que, por eso, el lugar no es una zona atractiva. “Por encima hay muchísimo vandalismo y se rompe todo sin que nadie venga a repararlo o reponerlo”, recalcan. Las quejas las extienden los vecinos de esta zona al estado del parque infantil que también hay cerca y que es utilizado por numerosos niños. “El caucho está destrozado y da pena como lo tienen, porque hay muchos niños que lo utilizan”, indican. Aseguran que “hemos llamado al Concello en varias ocasiones para advertirles de cómo está todo esto, pero no nos hacen caso. Creemos que lo normal es que estas zonas tengan un mantenimiento”.



Los vecinos también se quejan de la falta de papeleras en algunos puntos del barrio y de bancos para que la gente mayor pueda sentarse.