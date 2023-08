Diversión con mensaje en Vilagarcía

O Soño de Lilith dio inicio esta tarde a la revolución feminista que, durante el fin de semana, se bailará en Vilagarcía. Lo hizo con una batukada que dio el pistoletazo de salida para que la música y el baile sirviesen como el lenguaje reivindicativo, en una jornada especialmente simbólica para todas las personas que defienden la igualdad en todos los ámbitos.



Después la música y el baile se trasladan a la Praza da II República, con Senora DJ y Yaya DJ. Seguirá la diversión durante la jornada de mañana sábado, con una sesión vermú en la que la música de As Lembranzas y O Ravelo se combinará con el buen ambiente y la feria, con una gran variedad de artículos, entre ellos merchandising del Festivala y de O Soño de Lilith, asociación organizadora.



A partir de las 21 horas del sábado, La Negri, Sés y Azúcar Moreno se darán la mano en una noche intercultural y feminista, que acabará con un broche de oro de lo más auténtico: La Yaya DJ con la Tribo de Lilith.



Mañana domingo continuará la fiesta, con la romería popular del Folk no Alobre, organizada por Pés de Barro. La agenda se abre con el Ritual das Penas do Alobre, una visita que partirá a las 11 de los jardines de Ravella hasta llegar al yacimiento, con Xurxo Souto, un guía y Os Demos da Petaca. A las 13 horas, ya en el Valdés Bermejo, Brais das Hortas se encargará de la sesión vermú previa a la comida. Tras un taller de baile y canto, será el turno de los conciertos con Os Demos da Petaca, Acordereita, As Lagharteiras y As Faíscas de Pontagra.